驗樓｜長沙灣瑜悦評99分　明哥讚質素理想　多項獲得滿分

長沙灣住宅項目「ECHO HOUSE 瑜悦」由華懋集團與市區重建區合作發展，上年一開售就反應熱烈，全數198伙即日沽清。樓盤近月陸續通知業主收樓，記者偕同香港公正行技術總監及資深認證驗樓師（明哥）前往驗收一個高層C單位，實用面積350平方呎，屬一房開放式廚房單位。明哥仔細驗收後，發現單位而無論在防水設計、用料做工及智能家居設計方面，質素均屬超水準，僅有輕微瑕疵，故單位總評分高達99分。



瑜悦坐落於長沙灣東京街28號，屬單幢式物業，由港鐵長沙灣站A2出口出發，步行約一分鐘即抵達，非常方便。項目地下至二樓是基座商場，五、六樓為空中會所；首層住宅由七樓開始，離地逾32米，令住宅樓層景觀開揚，通風亦佳。

「ECHO HOUSE 瑜悦」坐落於長沙灣東京街28號，屬單幢式物業。

瑜悦地下至二樓是基座商場，五、六樓為雙層空中會所；首層住宅由七樓開始，離地逾32米。

由港鐵長沙灣站A2出口出發，步行約一分鐘即抵達，非常方便。

罕見漏水監察系統 仿木地磚像真兼耐用

今次驗樓，明哥直言「瑕疵真係冇咩好講，設計上就幾多有新意嘅嘢。」他大讚單位採用智能家居設計，可使用智能顯示器控制全屋智能家居系統，包括室內空氣質素監測、升降機到達樓層、垃圾房容量等。他特別欣賞其漏水監察系統，連接廚房內的漏水傳感器，一有液體滲漏就會即刻提醒住戶，「係一個好細心的設備，我覺得開放式廚房一定要有。」

明哥大讚單位採用智能家居設計，可以監測室內空氣質素。

住戶可使用智能顯示器控制全屋智能家居系統，包括室內空氣質素監測、升降機到達樓層、垃圾房容量等。

廚房裝設漏水傳感器，一有液體滲漏就會即刻提醒住戶。

單位採用開放式廚房設計，設有窗戶及L形工作檯面，配備德國品牌Siemens電磁爐、蒸焗爐及抽油煙機等家電。明哥留意到廚房採用仿木地磚，除了避免一般木地板容易受潮或損毀的問題，該款仿木地磚的木紋像真度極高，既保留木地板的美觀，又兼備地磚的耐用實淨。

單位採用開放式廚房設計，設有窗戶及L形工作檯面，配備德國品牌Siemens電磁爐、蒸焗爐及抽油煙機等家電。

景觀開揚 雙層中空玻璃隔音又隔熱

客廳屬長方形開則，長達5.7米，間隔方正實用。一入大門口，玄關左邊就有個「Smart Cabinet」多功能鏡面櫃，除了可以作為儲物櫃、鞋櫃，更配備無線手機充電器、紫外線消毒器及雨傘架，明哥都話第一次見。

客廳連接38平方呎「Balcony Max」，特大三合一露台，包括露台、工作平台和冷氣機平台，方便日後維修冷氣。露台上更安裝了「Flexi-Rack」，兼具餐枱、晾衫架及種植架功能。單位面向西南，遠望西九龍市景及昂船洲海景，景觀開揚。

全屋採用雙層中空玻璃，採光度十足之餘，明哥測試關上門窗後的隔音效果良好，同時能有效隔熱，天氣炎熱時可減少冷氣使用量，達至低碳環保。

客廳屬長方形開則，長達5.7米，間隔方正實用。

玄關旁的「Smart Cabinet」多功能鏡面櫃集鞋櫃及儲物櫃於一身，更配備無線手機充電器、紫外線消毒器及及雨傘架，明哥都話第一次見。

露台面向西南，遠望西九龍市景及昂船洲海景，景觀開揚。

露台安裝了「Flexi-Rack」，兼具餐枱、晾衫架及種植架功能。

浴室廚房防水設計佳 後期執修落足心機

單位的防水設計亦佳。明哥仔細驗收後浴室後，讚浴屏設計不俗，有前級及原條膠邊防止滲漏；去水位因貼近牆身，且設計成傾斜地台，方便直接排水，同時減少隱藏水管數量。廚房方面，水龍頭和台面之間都有防水膠邊。整體而言，全屋的防水、供水、排水設計皆屬優良。

浴室為明廁，明哥讚浴屏設計不俗，有前級及原條膠邊防止滲漏。

廚房水龍頭和台面之間都有防水膠邊。

被問到瑜悦作為全港首個採用組裝合成建築法（MiC）的私人住宅項目，驗樓時有無特別需要留意的地方，明哥表示與平時驗樓的差異不大，他更指出單位的裝修施工質素好，「睇得出後期執修花咗好多心機。」

瑜悦是全港首個採用組裝合成建築法(MiC )的私人住宅項目，大部份組件由廠房預製，再運到現場裝嵌，仲經過雙重檢測認證，包括試水及混凝土測試，以確保單位質素。

做工細心用料好 輕微瑕疵入伙常見

明哥直言今次單位需要執修的部分不多，「缺憾就好少，都係好輕微嘅瑕疵。包括牆身油漆部份位置未夠平滑、水箱有泥沙等，皆屬入伙初期常見情況，由發展商做簡單執修便可處理。」

至於做工方面，明哥表示並無發現新樓常見瑕疵，例如天花及牆身無空鼓批盪；所有牆磚、地磚都沒有任何空心磚；玻璃質素亦非常好，並無發現任何崩花裂、氣泡的情況，「用料同做工好，夠細心，諗過先畀你。」單位最後斬獲99分，屬極佳質素。

所有牆磚、地磚都沒有任何空心磚。

天花及牆身無空鼓批盪，明哥讚：「燈打落牆都見唔到痕。」

空中樹屋概念會所 自然藝術空間展現

值得一提的是位於五、六樓的雙層空中會所「ECHO Tree Club」，設計靈感源自樹屋，以空中花園的大樹作為中心，連接戶外庭園及會所室內空間。會所劃分為四大主題區，包括「Eco Zone 自然」、「Harmony Zone 暢聚」、「Creative Zone 創意」和「Olympic Zone 鍛鍊」，住戶除了可在戶外庭園享受野餐、露營、露天電影放映和戶外健身，亦可使用室內健身室、宴會廳、BBQ空間等設施；會所亦特設兒童遊戲室和KOL直播室，滿足各年齡層住戶的多元化生活模式。為呼應項目的綠創設計意念，會所內更擺放了三件匠心獨運的環保藝術裝置，分別由三位本地藝術家利用不同類型的環保物料，以人手製作而成，為項目增添藝術氣息，宣揚可持續理念。

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為呼應項目的綠創設計意念，會所內更擺放了三件匠心獨運的環保藝術裝置，分別由三位本地藝術家利用不同類型的環保物料，以人手製作而成，為項目增添藝術氣息，宣揚可持續理念。