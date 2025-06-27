海盈山直擊︱度假式會所開放　27項設施滿足住戶需要

位於港島南區黃竹坑由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的港島南岸第四期「海盈山」，是近年備受市場關注的鐵路上蓋住宅項目，山海交融的自然景致，令人心曠神怡。項目設度假式主題住客會所「Club Cascade」，設計與自然景致緊扣連繫，更顯住戶對高品質生活的追求。



圖一、度假式主題住客會所「Club Cascade」總面積逾44,000平方呎，涵蓋室內外多元空間及園林。

「Club Cascade」：大自然為題的度假式會所

「海盈山」的「Club Cascade」會所是項目的一大亮點，總面積逾44,000平方呎，涵蓋室內外多元空間及園林。以「流水瀑布」為設計核心，將周邊山巒與海景的自然元素融入空間，通過流暢的曲線與天然材質，營造出動感與靜謐並存的氛圍，讓住戶在都市生活中也能感受到自然的脈動。

「Club Cascade」入口設計令人一見傾心，在透光玻璃磚牆在燈光映襯下，宛如水滴般晶瑩剔透，與波浪形木條牆身相得益彰，勾勒出流水潺潺的意象。會所設計突破傳統封閉式布局，採用開放式結構，讓各功能區自然銜接，猶如漫步於山水之間，帶領住戶探索會所不同的區域。

圖二、宴會廳「海山閣」設12人大圓桌，落地大玻璃引入自然光及室外園林景致，打造雅致宴客空間。

圖三、25米長的弧形戶外泳池融入周邊綠化景觀，宛如隱世度假勝地，讓住戶在泳池畔盡享身心放鬆的片刻

設計團隊更選用木材、石材等天然材質，搭配大面積自然採光，營造出溫潤而通透的空間感。細膩的燈光設計與流暢的空間動線相輔相成，讓每一次穿梭都成為一場感官之旅。

動靜皆宜 涵蓋生活所需

「Club Cascade」提供多達27項設施，涵蓋社交、運動、休閒與親子娛樂，滿足住戶多元化的生活需求：

• 海山閣與盈山閣兩個宴會廳配備多媒體設備及備餐間，適合舉辦私人派對或高端聚會。盈山閣以溫暖色調為主，毗鄰麻雀室與視聽娛樂室，為住戶打造輕鬆愉悅的社交場景。

• Pool Cascade 戶外泳池：25米長的弧形泳池融入周邊綠化景觀，宛如隱世度假勝地，讓住戶在泳池畔盡享身心放鬆的片刻。

• 360 Fitness 健身室：超過1800平方呎健身空間，配備Outrace Tower與自由攀爬器等專業設備，為健身愛好者提供全方位的鍛煉體驗。

• 親子娛樂空間：Laugh Corner、Cave Island 洞景歷奇及 Cumulus Sphere 雲悅園等設施，專為家庭與兒童設計，激發孩子們的創意與探索精神。

共享天地是一個多功能空間，內設圖書閣及獨立的休憩梳化，完美結合時尚設計與舒適氛圍。無論您是沉浸於書本中的知識海洋，放鬆於柔軟的沙發上，還是舉辦小組創作坊，這個開放自由的場地能滿足不同需要，讓住戶間輕鬆交流互動。

圖四、超過1800平方呎健身空間，配備Outrace Tower與自由攀爬器等專業設備，為健身愛好者提供全方位的鍛煉體驗。

圖五、開放式遊戲玩樂區Laugh Corner，為住客提供美式桌球、氣墊球、擲飛鏢等玩樂設備。

圖六、共享天地是住戶間輕鬆交流、休憩或閱讀的理想場所。

實用與美學的平衡

至於目前正開放的「海盈山」的現樓示範單位2B座39樓A室，以915平方呎的清水三房布局，單位入口處預留充足的收納空間，可靈活設置儲物櫃，滿足日常需求。長形客飯廳布局方正，連接三合一露台、冷氣機及工作平台，實現室內外空間的自然過渡，進一步提升居家的開闊感。

單位採用橫排式設計，睡房與客飯廳同向東南，坐擁優美的南朗山、深水灣及香港仔海峽山海景致，搭配大面積玻璃窗，確保自然光線充沛，營造出明亮通風的居住環境。主人房面積達125平方呎，空間寬裕，放置雙人床後仍可實現「三邊落床」，並預留衣櫃與梳妝區域，讓住戶可根據個人喜好自由規劃，無論是打造溫馨的休憩空間，還是增設功能性收納，皆游刃有餘。

圖七、單位採用橫排式設計，睡房與客飯廳同向東南，坐擁優美的南朗山、深水灣及香港仔海峽山海景致。

圖八、廚房配置國際級家電，Gaggenau 煮食爐、蒸焗爐、雪櫃以至Vinvautz酒櫃一應俱全。

單位的廚房以受歡迎的梗廚設計，連工作套間，便於日常操作與清潔，體現了對生活細節的周到考量。東南向的景觀優勢，讓住戶在繁忙都市中也能擁有一處寧靜的棲居之地。整體空間規劃以實用性為核心，兼顧舒適與美觀，為現代家庭生活提供了理想的解決方案。

「海盈山」以其得天獨厚的南區豪宅地理位置、鐵路上蓋的優勢、優良的校網、大型購物商場等生活配套、設施豐富的度假式會所、精湛的建築工藝與富有品味的室內設計，為住戶打造出度假般的奢享體驗，成就了一片現代都市中的心靈棲所。對於追求卓越生活方式或尋求投資機遇的買家而言，「海盈山」無疑是一個難得的選擇。