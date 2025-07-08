驗樓｜朗賢峯獲93分 康Sir大讚單位手工細緻 附嵌入式櫃設計貼心

位於港鐵何文田站上蓋、由鷹君集團與港鐵攜手發展的朗賢峯ONMANTIN，現正進入收樓階段。記者偕同資深驗樓師陳智康（康Sir）前往驗收2座高層E室一個三房單位，實用面積達968平方呎，間隔為3房1套，另加工作間連洗手間及儲物室。經康Sir仔細驗收後，發現單位整體質素良好，石材、地板及油漆的造工不俗，評分為93分，屬上佳評級。



朗賢峯為港鐵何文田站「站頂」最新的大型住宅項目，設有5座住宅大廈，分兩期組成，合共提供990伙，當中包括1房至4房，另設特色戶。朗賢峯設有專屬升降機直達港鐵何文田站A4專屬出口，無論任何天氣亦可舒適乘搭港鐵前往各區，3站可達金鐘、尖沙咀、啟德及柯士甸，無論到中環或者九龍東的核心商業區都非常方便，4站以內就可以連接7條地鐵線，交通極為方便。

朗賢峯為港鐵何文田站「站頂」的大型住宅項目，合共提供990伙。

整個項目採用「Japandi」為設計理念，巧妙地結合了日本和風美學和北歐極簡主義的設計元素，營造出舒適而現代的居住環境。設計師運用灰色石材及天然木材的強烈對比作為獨特風格，這一設計理念從基座外貌、升降機大堂一直延伸至住宅單位內，使整體空間呈現出貫切統一的感覺。

朗賢峯有專屬升降機直達港鐵何文田站A4專屬出口，而且3個站就可達金鐘、尖沙咀、啟德及柯士甸，無論到中環或者九龍東的核心商業區都非常方便。

整個項目採用「Japandi」為設計理念，營造出舒適而現代的居住環境。

高層E室景觀開揚 空間設計實用

一走進單位，設計方正實用。以客飯廳為例，採長方形設計，長度超過23呎，開則四正實用，樓層與樓層之間高度達3.3米，盡顯空間感。客廳亦連接露台，可以看到東何文田配水庫遊樂場的景致，遠望更見到啟德郵輪碼頭，海天一色的景致盡收眼底。

客飯廳採長方形設計，長超過23呎，開則四正實用，方便住戶擺放大型家具。

客廳及房間均可看到東何文田配水庫遊樂場的景致。

露台遠望更可以見到啟德郵輪碼頭，海天一色的景致盡收眼底。

地板造工理想

經過康Sir一輪驗收後，他大讚單位造工細緻。尤其單位地板鋪設精緻，顏色均一，整體乾淨整潔，質感出色，為單位加分不少。

康Sir表示，單位地板鋪設精緻，顏色均一，整體乾淨整潔，質感出色，為單位加分不少。

廚房用料講究 配備Miele廚房家電

值得一提的是，廚房配備雙邊工作枱面提供足夠煮食及備餐空間，深灰色石紋廚櫃面板與淺色檯面結合，令烹飪空間更有獨特個性。

而且單位配備一系列著名德國品牌Miele家電，包括兩頭電磁爐、單頭氣體煮食爐、雙頭炒鑊氣體煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及雪櫃；鋅盤及水龍頭則採用瑞士品牌 Franke 同意大利品牌 Gessi，用料相當講究。

廚房配備一系列著名德國品牌Miele的爐具。

浴室配備德國知名品牌AXOR及Duravit潔具。

雙層隔音窗與通風設計 助提升居住舒適度

全屋窗戶採用 IGU 雙層中空玻璃，有效地達到隔音隔熱的效果。此外，單位設有對流窗，客廳與露台之間形成良好的通風效果，有助提升居住舒適度。另外，浴室及主人浴室均設窗戶，另備浴室寶，令浴室空氣更為通爽。

全屋窗戶採用 IGU 雙層中空玻璃，有效地達到隔音隔熱的效果。

主人浴室採明廁設計，不但設有浴缸還有淋浴間，配備齊全。

貼心設計細節

發展商在玄關位置設有嵌入式儲物櫃，內置插座，康Sir大讚夠細心，認為這個設計細節可為住戶提供充足儲物空間之外，更可方便擺放吸塵機或其他電器。綜合以上因素，單位最終獲93分的高評分，整體表現令人滿意。

康Sir大讚發展商在玄關設置的嵌入式儲物櫃內置插座夠細心。

康Sir認為這個位置可為住戶提供充足儲物空間之外，更可方便擺放吸塵機或其他電器。

名校網加持 生活配套齊備

朗賢峯位處忠孝街1號，區內生活配套齊備。項目位處34校網，覆蓋何文田、土瓜灣、馬頭角和啟德發展區一帶，是四大校網之一，亦是城中有名的名校網，包括協恩中學附屬小學、聖羅撒學校及陳瑞祺（喇沙）小學等，非常適合有小朋友的家庭。

至於朗賢峯的大型住客會所Club ONMANTIN，近 12 萬平方呎住客會所及園林空間，為何文田站上蓋最具規模的住客園林會所，提供逾 30 項室內外動靜設施，包括長約 50 米無邊際室外游泳池 Sun Splash Pool，以及長約 25 米室內恆溫游泳池 Serenity Pool，一家大細可盡情玩樂。

項目另備ON THE FRINGE戶外園林，沿忠孝街一直伸延至佛光街，長度約 230 米，四周蔚然綠茵環抱，與自然環境融為一體，無論住戶在園林中休憩漫步，或是讓小朋友盡情放電，均可盡情放鬆身心。

戶外園林 ON THE FRINGE沿忠孝街一直伸延至佛光街，長度達約 230 米。

項目設有230米戶外園林 ON THE FRINGE包圍住宅大廈，與自然環境融和一體。