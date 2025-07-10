油塘親海駅獲評98分 設計顯心思 明哥讚用料好做工佳

由長實（1113）發展的油塘住宅項目親海駅I(The Coast Line I)，近月陸續開始收樓。記者偕同香港公正行技術總監及資深認證驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個中層D單位，實用面積466平方呎，屬兩房單位。明哥仔細驗收後，發現單位整體質素良好，做工不俗，只發現輕微瑕疵，單位總評分高達98分。



親海駅分兩期發展，四座物業分別坐落東源街5號及8號，合共提供886個住宅單位，其中第一期僅一座，共228個單位，戶型由一房至三房不等，實用面積介乎273至736平方呎。

親海駅分兩期發展，坐落東源街5號及8號，合共提供886伙。

親海駅第一期臨海而建。

第一期臨海而建大廳睡房擁海景

第一期臨海而建，離海港只有15米，海景風光伸手可及。今次驗收的單位，客廳和兩間睡房都向海。客飯廳長達4.8米，不設露台及工作平台，更顯空間感。透過偌大的玻璃窗，外望維港迷人景致，並可俯瞰平台翠綠景色。

主人房同樣外望維港景色，視野開寬。明哥稱雖然冷氣機平台設於主人房，但由於平台擺放的位置較玻璃窗稍低，設計不但更美觀，而且日後維修冷氣時毋須搭棚，業主可節省維修費用。另一間睡房位於大門旁邊，設有側窗，外望鯉魚門一帶海景。

今次驗收的是全海景單位，無論大廳、兩間睡房以及廚房都向海。

透過大廳的超大玻璃窗可遠望維港景致。

主人房可遠望維港景色，視野非常寬闊。

另一間睡房同樣有海景，可外望鯉魚門一帶。

梗廚望海景 隱藏式收納空間顯心思

單位採梗廚設計，廚房同樣坐擁鯉魚門海景，一邊下廚一邊看海絕對是賞心樂事。廚房設U形工作枱面，備餐空間充裕，並配備一系列德國品牌家電，比較特別的是除了煤氣煮食爐外，同時備有電爐，為住戶提供更多元化的選擇，而且煮食爐均採用嵌入式設計，清潔更為方便。雖然已設置大量廚櫃，收納空間充足，但發展商很懂得善用每一吋空間，廚櫃底部即地腳線特設兩個隱藏式抽屜，進一步增加收納空間。廚房設計亦很貼心，廚櫃安裝了智能感應燈，插座連USB插頭，住戶日後下廚更方便。

廚房備餐空間充裕，同時配備煤氣煮食爐和電爐。

為增加收納空間，廚櫃底部設有隱藏式抽屜。

天然雲石鏡櫃背板厚實 明哥讚用料抌本

單位來去水做工佳，這方面取得滿分。明哥大讚發展商用料「十分抌本」，除了洗手盆枱面採用天然雲石外，鏡櫃背板亦用上厚度十足的雲石石材。鏡櫃內的插座設計特別，呈90度轉向，而且櫃底的凹槽可收納電線，有助減少電線損耗，提高電器的耐用性，設計十分貼心。另外，浴室的電熱水爐亦隱藏在假天花內，美觀之餘，亦可節省空間。

浴室的洗手盆枱面和鏡櫃背板都是天然雲石。

浴室鏡櫃特設90度轉向的插座，電線可收納在櫃底凹槽，設計貼心。

多項工種攞滿分信箱設計貼心

發展商設計用心，明哥指單位大門的氣鼓有緩衝功能，減低大門突然猛力關上而損耗智能門鎖的狀況，亦可減少夾傷手指的家居意外。

另外，大堂的信箱備有感應燈，當信箱內有信件，顯示燈便會亮起，方便住戶查收信件。

明哥直言今次單位需要執修的部分很少，天花及牆身無空鼓批盪，全屋亦無滲漏問題，大部分工種都取得滿分，經詳細檢驗後，僅發現數個輕微瑕疵，包括大廳玻璃窗輕微刮花及睡房油漆不平滑等，簡單執修便可處理。

信箱設有顯示燈，方便住戶查收信件。

平台栽種大量植物，從單位俯瞰，可見一片青葱翠綠景色。

明哥大讚單位質素良好，天花及牆身無空鼓批盪，全屋亦無滲漏問題。

鄰近港鐵站 海濱長廊近在咫尺

親海駅屬雙會所設計，「Club Coast Line」面積逾7萬平方呎，提供近30項設施，包括戶外游泳池、雙健身室、兒童遊樂區以及親寵樂園等，住戶隨時到樓下海濱長廊便可以跑步或散步。樓盤鄰近港鐵油塘站，路程約需7分鐘，而港鐵站旁設有大型商場，購物亦方便。