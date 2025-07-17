驗樓|啟德澐璟94分高水準 康Sir讚批盪、門窗滿分 享維港煙花海景

香港人的Dream House，怎少得了迷人海景？今次驗收的「澐璟」，正正是位於啟德發展區的全新海景樓盤。項目位處跑道前排，坐擁無敵維港景觀，視野覆蓋港島東、灣仔、中環、尖沙咀及西九龍一帶，近90%單位享海景，在家欣賞維港煙花匯演亦無難度！今次特意請來驗樓專家康Sir檢驗單位質素，看看這個備受矚目的新盤手工如何！



564呎兩房戶 間隔方正實用

今次參觀的單位是位於第5座高層，實用面積564平方呎，屬兩房連儲物房間隔。單位層與層之間的高度約3.15米，空間感十足。客飯廳呈長方形，佈局方正實用，易於擺放傢俬。大廳連接環保露台，並採用大面積隔熱玻璃幕牆，引入自然光的同時，亦能減少太陽熱能，節能環保。最吸引的，莫過於廳房同向，所有房間都能飽覽一望無際的維港景致，令人心曠神怡。

驗收的單位是第5座高層一個564平方呎的兩房連儲物房單位。單位層與層之間的高度約3.15米，客飯廳呈長方形設計，間隔方正實用。

發展商在細節上亦見心思，玄關位置設有度身訂造的儲物櫃及隱藏式鞋櫃，既善用空間又美觀。鞋櫃更內嵌意大利製造的空氣淨化機，能去除空氣中95%有害物質；鞋櫃上方亦設有USB電源插頭，方便住戶為電子產品充電。

單位可飽覽180度開揚維港景致，美景令人忘卻煩憂。

廚廁設計顯心思 名牌家電齊備

廚房採用開放式設計，工作檯面呈L形佈局，備餐空間非常充裕，並設有多功能收納層架，採用雙層式伸縮設計，盡顯收納智慧。廚房家電全部採用高級品牌，包括Miele嵌入式雪櫃、組合蒸焗爐、雙頭氣體煮食爐及電磁爐等，更配備德國Vinvautz嵌入式酒櫃，讓住戶盡享入廚之樂。

浴室設計同樣貼心，水龍頭兩旁特設儲物間隔，而洗手盤底的去水位置亦刻意置後，為下方預留更多儲存空間，廁紙架上方設有置物空間，方便擺放手機或小物。

廚房儲物及備餐空間均十分充足，而且廚房家電全部採用高級品牌，包括Miele嵌入式雪櫃、組合蒸焗爐、雙頭氣體煮食爐及電磁爐等。

浴室鏡櫃更可作多角度調節，女士們整理妝容就更加得心應手。

康Sir驗樓報告：手工精湛獲94分

看過單位間隔及用料，最重要的當然是手工質素，今次請來驗樓專家康Sir詳細檢驗單位。康Sir完成驗樓後，對單位的評價相當高。

康Sir指單位油漆均勻細膩，地板選材高檔。

對於單位質素，康Sir表示：「這個單位的手工非常好，最終得分有94分，屬於高水準之作。其中批盪、地板、玻璃幕牆及鋁門窗等工序都獲得滿分，油漆和地板的質素亦非常高。特別值得一讚的是廚櫃選用了深木色，不僅時尚，亦不易顯露污漬，方便清潔。廁所採用一體化的洗手盤，非常美觀，不過要提醒住戶，若這類設計出現崩裂，便可能需要整個更換。」

北歐風格雙會所及配套 動靜皆宜

「澐璟」的北歐風格雙會所「CLUB PANO」由國際知名設計公司Yabu Pushelberg打造，佔地逾70,000平方呎，提供多元化設施，讓住客在家即可享受度假式生活。

項目住客會所「CLUB PANO」採北歐風格雙會所設計，由世界著名室內設計公司Yabu Pushelberg操刀，其頂級五星級酒店作品遍佈全球。住客會所室內外空間連園林佔地超過70,000平方呎，提供室內外游泳池、24小時健身室、宴會廳及多元化主題活動室等設施，讓住客足不出戶也可盡享度假式悠閒生活。

傲踞CBD2核心 啟德發展潛力無限

「澐璟」的高質素手工固然令人滿意，其地理位置及周邊發展潛力更是無可限量。項目傲踞啟德千億發展藍圖的核心，坐擁九龍東CBD2的龐大機遇。政府銳意將九龍東打造成香港第二個核心商業區，提供約4,300萬平方呎的商業樓面，媲美中環。隨著多個商業項目落成，多間國際龍頭企業已相繼進駐，加上九龍東作為智慧城市先行區，發展潛力不言而喻。

交通網絡便捷 直達各區商業樞紐

項目坐擁核心交通樞紐，由啟德站出發，3站即達九龍灣。配合已開通的東鐵綫過海段，更可5站到達會展站，6站直達金鐘核心商業區，盡享交通優勢。

區內消閒休憩設施一應俱全

「澐璟」基座設有約20,000平方呎的消閒商舖。區內亦設啟德體育園、The Twins雙子匯及AIRSIDE，提供豐富的休閒娛樂及購物空間。

「澐璟」所位處的跑道休閒區設近23.7萬平方呎臨海購物空間，當中包括項目基座設有約20,000平方呎的消閒商舖。項目鄰近的The Twins 雙子匯及AIRSIDE提供多元化的餐飲及娛樂選擇。此外，區內擬建的地下購物街全長約1,500米，將連繫啟德、宋皇臺港鐵站以至九龍城及新蒲崗一帶，消閒購物更多元化。

除了購物配套，「澐璟」周邊的休憩設施亦一應俱全。佔地28公頃的啟德體育園設可容納五萬人的主場館，為國際級盛事場地。項目鄰近全港未來最大的都會公園，住客亦可隨時於項目前臨的海濱長廊或附近的啟德空中花園漫步。

「澐璟」特設六座矜罕VILLA臨海大宅，每座大宅均設有獨立入口及電梯大堂，私隱度極高。

「澐璟」無論在手工、景觀、地理位置、社區配套及會所設施方面，均展現出頂級豪宅的氣派與質素，加上位處34區小學及九龍城區中學核心名校網，絕對是追求優質生活家庭的理想居所。

（資料及相片由客戶提供）