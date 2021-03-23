眀徳山最後一伙4393萬沽雙破頂　高爾夫‧御苑本周五推售10伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-23 20:59

新盤市場以推售餘貨為主。新地（0016）旗下西營盤眀徳山今日（23日）以招標形式售出全盤最後一伙，單位為32樓A室頂層戶，屬三房間隔，面積955平方呎，連366平方呎天台，以4,393萬元成交，呎價4.6萬元，更創項目成交價及呎價新高。

眀徳山於2015年開售，全盤166伙已全數沽清，單位面積由314至955平方呎。

粉嶺高爾夫‧御苑累沽368伙 套現逾43億

恒地（0012）旗下粉嶺高爾夫‧御苑在過去一周錄2伙分層戶及1幢洋房成交，套現逾8,000萬元。項目全盤累沽368伙，共套現逾43億元。

其中，新錄的成交為C6號洋房，面積2,610平方呎，屬五房間隔，連517平方呎天台及1,004平方呎前後花園，以4,888萬元成交。另外，2伙分層戶為6座21樓B室及2座6樓B室，屬三房及四房間隔，面積為961及1,108平方呎，套現逾3,180萬元。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，昨（22日）晚已加推10伙，並於本周五（26日）推售，當中包括3伙四房戶及7伙三房戶，價單定價由1,645.3萬至2,536.4萬元，折實售價則由1,431.411萬至2,206.668萬元，折實呎價由14,895元至17,100元。

133 PORTOFINO四房戶2,465萬成交

信置（0083）旗下西貢133 PORTOFINO今日亦錄成交，單位為1座1樓A室，以2,465.4萬元成交，面積1,174平方呎，連305平方呎平台，屬四房兩套間隔，呎價2.1萬元。

項目由開售至今，累售11伙，套現逾3.5億元。