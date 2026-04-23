油塘朗譽坐擁地利　兩房現樓示位山景打造「城中綠洲」

自去年底中九龍繞道（油麻地段）開通後，往返油塘更為便捷，而連接西九龍及將軍澳的6號幹線料於今年內全線通車，屆時由油塘往來西九龍的行車時間大為縮短，由保利置業及尚嘉控股合作發展位於油塘的朗譽（Chill Residence）可謂盡佔優勢。



朗譽已屆現樓，共提供634個單位，標準單位涵蓋開放式至三房，實用面積由246至730平方呎。發展商現開放全新兩房現樓連傢俬示範單位，外望翠綠山景，打造遠離繁囂的「城中綠洲」。

朗譽已屆現樓，共提供634個單位。

山景自然延伸至室內

今次參觀的兩房連開放式廚房示範單位，位於2座極高層B室，實用面積466平方呎。全屋採用現代簡約風，室內大面積使用淺色色調，不僅讓空間感顯得開闊，更營造出明亮純淨和舒壓的氛圍。

從露台外望，坐擁翠綠宜人景致。

客飯廳全長逾14呎，淺色木紋地板搭配純白牆身，視覺上擴張了空間感。米白色沙發上，擺放了黃色抱枕作為點綴，利用暖色系的特性創造視覺層次，提升空間感。客飯廳有落地玻璃趟門連接室外露台，引入自然光，將窗外連綿的翠綠山景化為居家生活的背景，模糊了室內外的界線，營造出「城中綠洲」的自然延伸。另外，單位的玄關較長，可於門後放置薄身鞋櫃，也可設置飾物展示櫃。

客廳以淺色為主調，部分家具融合金屬材質，有畫龍點睛之效。

開放式廚房五臟俱全

開放式廚房採用白色漆面廚櫃，空間更顯開闊，打造簡約純淨的舒適空間。廚房設 L 型工作檯面，備餐空間充裕，並配備歐洲品牌家電，包括De Dietrich 組合蒸爐與Mia Cucina嵌入式煮食爐及抽油煙機，可滿足住戶煮食需要。

L型開放式廚房設計，廚房上方位置設置大量儲物櫃，增加收納空間。

睡房方正實用 大地色系柔和

單位的兩間睡房分別置於客廳的左右兩旁，與客飯廳擁同一座向景觀。主人房開則方正，長逾9呎，寬逾6呎，擁有落地玻璃大窗，面向山景，滿眼鬱鬱蔥蔥的景致。設計師使用了淺米色的軟墊床頭板，搭配大地色系的窗簾與布藝床上用品，強調柔和質感。睡床旁更設置一組金屬層架和服飾掛架，提供充裕收納空間。

客廳另一間睡房則設計為書房，長逾6呎，寬逾8呎，設置金屬書架和木製衣櫃，並運用屬於暖色系的黃色條紋地毯，平衡金屬的冷冰冰，為空間注入活力。值得一提的是，兩間睡房均可遠眺少量鯉魚門海景。

主人房用色柔和，開則方正，方便擺放寢具。

單位廳房同向，同樣可看到翠綠山景及遠眺鯉魚門海景。

金屬材質點綴顯心思

示範單位巧妙運用金屬材質，並以金色或銅色作點綴，加強視覺焦點，例如客飯廳的小型圓餐桌和茶几；書房內的書架、書桌腳架和抽屜把手，以及兩間睡房不規則線條的吊燈。在簡約中滲透都市輕奢感，從這些細節中可以看到設計師的心思。

至於浴室主要採用雲石紋瓷磚，設有鏡櫃及儲物櫃，亦配備優質品牌潔具。浴室更備有窗戶，屬明廁設計，令室內空氣更流通。

書桌以金屬材質點綴，營造輕奢風。

浴室採用雲石紋瓷磚，亦設有窗戶，有助增加採光及加強通風。

自設會所Club@Chill打造綠意休憩空間

此外，朗譽基座自設逾5.6萬平方呎商場 ，並設有住客會所「Club@Chill」，會所連 5 樓園林綠化面積逾3萬平方呎。室內外合共提供15項多元化設施，如健身室、燒烤樂園、戶外泳池、私人影院、兒童遊樂室、宴會廳等，設施一應俱全。會所更設有兩間體感互動遊戲室，結合運動與遊戲，新潮有趣。

朗譽擁住客會所，設施多元化，包括戶外游泳池。

會所備有宴會廳，環境優雅舒適。

私人影院影音設備一流。

會所設有健身室供住戶使用。

住戶可在燒烤樂園一邊歎美食，一邊觀賞青葱美景。

兒童遊戲室是共聚天倫的好地方。

會所設有兩間體感互動遊戲室，適合三五知己共聚暢玩。

衣食住行便利 未來交通樞紐

朗譽生活配套亦十分完善，區內有兩個主要大型商場，「大本型」及鯉魚門廣場，加上鄰近名勝鯉魚門海鮮街、壁畫村以及三家村，吃喝玩樂可謂伸手可及。

朗譽盡佔交通優勢，步行約6分鐘可達港鐵油塘站，一站直達港島東鰂魚涌，兩站則可往觀塘瞬達太古城中心、APM、POPCORN 等大型購物中心，應有盡有。現時，受惠中九龍繞道（油麻地段）開通，由油塘往返西九龍行車時間大為縮短，而 6 號幹線估計今年內全面開通，屆時可達致相輔相成的效果，住戶出行更為便捷。