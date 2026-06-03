海德園首批單位反應熱烈 加推全新兩房單位 折實呎價 $15,715元起

太古地產推出臨海項目「海德園」THE HEADLAND RESIDENCES，提供850個單位，涵蓋1房至4房及豪華特色單位，實用面積介乎約400至1,400平方呎。



踏入2026年後，海德園成交步伐持續加快，市場反應熱烈。項目至今累售274伙，累計銷售金額已突破港幣24億元。隨着市場氣氛向好，海德園銷情保持穩健。憑藉具吸引力的售價、港島校網及太古地產品牌優勢，加上以現樓、頂級會所設施及交通配套日趨完善，項目持續吸引中港買家及投資者入市，讓買家可享「即買即住」及「即買即收租」的雙重優勢。因應市場的熱烈需求及渴望追落後的呼聲，太古地產最新順應市場加推，推出第三號銷售安排。

本次加推合共涉及120伙優質單位，當中78伙兩房連開放式廚房單位以價單形式發售，另有42伙優質單位以招標形式推出。是次在價格及折扣上展現極大誠意，扣除最高15%折扣後，78伙價單單位的折實售價由港幣約818.8萬元至約1001.5萬元，折實實用呎價由港幣約15,715元至約18,615元。定價切合市場對優質兩房戶型的需求，被視為港島區近年最具吸引力的入市選擇。

熱銷戶型C室全數售罄 推出相若景觀D室單位

過往推出的第2座及第3座C室單位，憑藉開揚景觀及實用兩房間隔備受追捧，現已全數售罄。為回應市場需求，發展商是次加推與C室享有相若開揚視野的D室單位，預料將續受市場關注。

是次價單單位包括：

第2座5樓D室

實用面積518平方呎，兩房開放式廚房間隔，配備歐洲品牌家電，折實售價港幣818.8萬元，折實呎價港幣15,807元。

第3座5樓E室

實用面積537平方呎，兩房間隔布局實用，折實售價港幣843.9萬元，折實呎價港幣15,715元。

42伙招標發售 亮點聚焦優質H室大戶型

此外，項目同步推出42伙優質單位以招標形式發售，實用面積介乎538至573平方呎。在招標單位當中，特別值得市場高度留意的是優質H室單位（採兩房連1套房設計）。其戶型優點極為突出：兩房連套房的間隔在市場上極為罕有，不僅大幅提升了主人的居住私隱度，整體空間布局亦充滿居住靈活性，能完美契合高要求家庭結構及高端生活需要，長遠資產價值更高。

本輪推售單位將定於2026 年 6 月 9 日（星期二）於太古地產住宅展銷廳糖廠舍開售，當中包括以價單出售的78個單位及42個招標單位。項目第一期預計關鍵日期為2026年8月31日，隨著項目逐步邁向成熟的入伙階段，配合現時「親民、具吸引力」的震撼價位入市，令項目在供應極其稀缺的港島區之中，展現出無可比擬的升值與抗跌潛力，市場關注度及投資熱度預計將進一步推向高峰。

在港島東發展成熟的住宅版圖中，大型臨海新盤供應近乎絕跡。太古地產的「海德園」不僅是柴灣區逾20年來罕見的大型住宅項目，更是港島東近年唯一的大型住宅新盤。此項目以850個單位規模，填補了區內長期缺乏高端住宅的空白，其稀缺性與地段潛力，成為市場關注重點。

港島東廿年唯一大型住宅新盤 投資價值顯而易見

海德園提供850個單位，多達25種不同戶型，涵蓋1房至4房及豪華特色單位，標準單位實用面積介乎約400至1,400平方呎，滿足不同住客需要。項目第一期提供592個單位，主打寬敞的2房及3房戶型，採用智慧型布局，廳房同向設計，近九成單位設有觀景轉角窗，將窗外山海景致與都市繁華引入室。

太古地產專注發展豪宅市場，海德園為公司逾20年來在港規模最大的住宅項目，被譽為「十年磨一劍」之作，亦標誌着港島東久違的大型臨海供應重臨。值得注意的是，與大圍、啟德等地段不同，港島東的大型新盤供應有限，區內換樓及置業需求持續升溫。

市場數據顯示，港島區租金指數近年回升，反映住屋需求穩定，為優質住宅項目提供一定支持。

一向專注於豪宅市場的太古地產將奢華生活體驗延續至最新發展項目「海德園」之中，無論是單位室內，還是大堂及會所均散發優雅美態。

交通與社區協同效應 港島東生活圈再升級

柴灣過往被視為傳統工業區，但隨着政府活化工廈政策及太古地產的「社區營造」策略，該區逐步轉型為文創與生活並重的社區。隨着「高才通」計劃引入更多人才、優質校網、加上區內新盤供應長期匱乏之下，海德園以臨海優勢及太古品牌效應，正好瞄準這批追求星級居住體驗的買家及投資者的需求。

此外，區內設有高等教育科技學院（THEi），提供超過20項應用科學課程，涵蓋設計、酒店管理及健康科學等範疇。院校現正推進升格為應用科學大學的發展方向，進一步提升區內教育配套層次, 培育新一代專才。

同時，海德園承接着太古城、太古坊的港島東「太古王國」成熟配套，生活交通十分便利。項目設有243個住宅車位，以市區新盤來說比例較高，停車場更配備電動車充電基礎設施。

由屋苑出發，僅需一個燈位即可接駁東區走廊，約10分鐘車程直達太古坊及港島大型商場太古城中心，約15分鐘可抵達金鐘及中環核心商業區。而經東區海底隧道更可快速連接九龍東，無論前往西九龍高鐵站、香港國際機場或各個口岸均十分方便。

另外，海德園位處柴灣交通樞紐，基座設有公共運輸交匯處，結合周邊公共運輸設施，提供逾40條巴士及小巴路線連接各區。公共運輸交匯處預計將配合樓宇於2026年下半年落成後投入服務，連同周邊完善交通網絡，將為住戶帶來更便捷的港島東生活體驗。此外，項目於入伙後首兩年提供往返港鐵杏花邨站的免費專車接送服務，進一步提升住戶的專屬生活體驗，並由太古地產有限公司統一管理，確保專業營運及優質的住客服務。

軒公任達華搶灘投資柴灣 配套發展齊備

柴灣的蛻變，成就了今天的優勢。活化工廈政策將多座舊工廈改造成創意工作室、共享辦公空間及本地品牌基地，吸引新世代的企業家進駐，為區域帶來活力與創新氛圍。知名人士如歌手張敬軒、藝人任達華、王丹妮，以及張智霖夫婦等，曾入手投資該區；一些知名新興品牌如Bakehouse和Two Moons氈酒蒸餾廠也陸續進駐，進一步彰顯柴灣的吸引力。

海德園更是坐享政府57億港元的基建紅利，包括柴灣水務署及懲教署總部大樓、柴灣政府綜合大樓及車房，加上東區醫院及養和東區醫療中心的醫療設施，區內基建進一步完善。這種「舊區新造」的模式，與太古過去成功改造鰂魚涌的經驗一脈相承。通過太古地產的「社區營造」理念，海德園與太古坊、太古城及太古廣場等地標項目緊密相連，將住戶的生活圈從港島東延伸至全港各區。

Urban Resort概念破格 設施規劃達私人會所級數

「Urban Resort」為主題的生活配套是項目的靈魂所在。太古地產斥資打造佔地80,000平方呎的住客會所「CLUB HEADLAND」，整體規劃與建築設計由王歐陽（香港）有限公司主理，室內設計與會所設計則分別由ARK及Conran and Partners操刀，標榜「城市度假」體驗，更首創全港住宅項目中罕見的羅馬式高溫浴室（Laconium）——此設施常見於頂級酒店，乾熱設計適合不同年齡住戶，足不出戶即可享受媲美五星級酒店及私人會所的奢華度假體驗。

會所設施多達約30項，涵蓋健身與休閒空間，包括室外泳池及約4,000平方呎綠色草坪，全面滿足多代家庭和年輕專業人士的需求。當中包括6.3米高攀爬繩網的兒童樂園Adventure Land、家庭健身室Gen-Fit Studio、25米泳池，以及高爾夫練習室與錄音室，將度假級別的多元體驗融入住客的日常生活之中。

更難得的是，項目地面層規劃了43,000平方呎公共綠化空間，與柴灣公園、小西灣海濱花園等戶外資源呼應，強化「城市綠洲」定位。

太古地產精準出手 硬件配套靚料上場

太古地產一向專注於豪宅市場，海德園是該公司逾20年來在香港規模最大的住宅項目。由硬件設計到配套服務，項目處處體現「豪宅思維」，以稀缺性、臨海尊貴生活體驗及交通便利提升柴灣的宜居價值。

參考太古地產過往打造的MOUNT PARKER RESIDENCES及西半山「4A」系列，其品牌效應往往能吸引一批忠實捧場客。再者，港島東租金指數創5年新高，居住需求殷切，預期將帶動銷情。通過太古坊、太古城及海德園的協同發展，太古地產進一步完善其在港島東打造的商業、住宅及休閒現代化生態圈。

太古坊展銷廳及示範單位位於太古坊康橋大廈8樓及9樓，現已開放，歡迎登記親臨參觀。

預約參觀：https://bit.ly/4bCe64n

（資料及相片由客戶提供）