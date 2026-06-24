新界apm變陣！新地天水圍橋頭圍申建住宅1140伙　零售樓面大減65%

被外界稱為「新界版apm」、新地（0016）旗下的天水圍橋頭圍商業項目，最新決定「變陣」加入住宅元素，向城規會申請建興兩幢住宅大廈，提供1,140伙中小型單位，涉及逾55萬平方呎，至於零售及商業樓面則大幅削減65%，至約30萬平方呎。至於整個項目的總樓面面積維持逾85萬平方呎。



兩幢分層住宅涉1140伙

申請地盤位於橋頭圍丈量約份第124約地段第4354號，地盤面積約10.71萬平方呎，擬以總地積比率8倍興建3幢物業，當中兩幢為樓高約38層高的住宅大廈，提供1,140伙，涉約55.56萬平方呎，平均每伙面積488約平方呎。

項目總樓面維持85萬呎 零售部份降至30萬呎

至於項目商業部分大幅削減，由舊方案的85.65萬平方呎，減少65%至約30萬平方呎，涉及一幢樓高17層、約20萬平方呎的商廈，以基座約10萬平方呎的零售樓面，而整個項目總樓面維持約85.65萬平方呎。

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申請人表示，鑑於近期政府提倡在洪水橋／厦村新發展區的商業用地提供彈性以容納住宅用途；並考慮到市場狀況、持續的房屋需求、以及規劃環境的變化，故提出上述地盤以商住混合發展。同時也建議，在申請地點外進行一系列改善工程，包括提供行人天橋、巴士站、24小時行人通道及可能興建的明渠上蓋園景平台，以加強當區連繫及改善步行環境。

2021年完成補地價 每呎補價2305元

翻查資料，新地早年就上述地皮申請作住宅發展，隨後於2016年向城規會入紙申請，改作綜合商業用途，計劃興建為一幢31層高的商廈。而新地在2021年4月份，已為該項目完成補地價，涉及19.7435億元，當時項目擬作商業用途，為新界區最大宗的農地轉商業項目補地價個案。以項目總樓面維持約85.65萬平方呎計算，每方呎樓面補價約2,305元。

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