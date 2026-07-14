新盤｜驗樓師大讚太古地產海德園現樓超高交樓水準　評分近滿分

香港樓價節節上升，單是今年上半年樓價累升11.6%，升幅創8年以來最大。無論是追求生活質素的自住買家，還是看準長遠潛力的投資者，當下無疑是進場的黃金時機 。在眾多新盤之中，由太古地產傾力打造的港島東全新大型優質住宅項目「海德園THE HEADLAND RESIDENCES」交樓質素極佳，經驗樓師Raymond及張泓仔細驗收後，大讚單位整體質素無與倫比，石材、地板及油漆的做工優秀，獲得總評分97分。



海德園坐落於港島東柴灣，三面環山並鄰近東區海岸線，完美結合自然美景與城市便利。項目由三座住宅大樓組成，合共提供850 個單位，實用面積由400平方呎至2,900平方呎不等 。



單位用料上乘 手工極佳 獲驗樓師評97高分

是次驗收單位屬第2座H單位，間隔為兩房一套設計，實用面積573平方呎，廳房同向，享有維港景致。業主於去年9月首輪銷售當日，以約1,000萬元購入，成交呎價折合不用18,000元。以今年樓價升幅計算，業主可謂是「賺住住」。

海德園在空間感與細節設計方面，處處展現出太古地產匠心巧思。甫出電梯，典雅的電梯大堂便已盡顯眼前，地板鋪設灰色大理石瓷磚，牆面則採用高檔石材，顯得永恆耐看。

步入單位，眼前的客飯廳空間逾200呎，長度超過7米，整體空間感十足且採光度極高，能輕鬆放得下寬闊沙發與多功能餐桌，非常適合家庭團聚。

驗樓師Raymond盛讚客飯廳地板磚材特別︰「每一塊地板花紋都有少許不同，媲美天然石的效果，其硬度和耐用程度高於天然石，而且單位裝修手工甚好，亦無任何空鼓情況。

開放式廚房亦顯豪華氣派，廚櫃特別選用一系列高級歐洲廚房電器；其L型檯面設計，內置德國Miele及Siemens高端電器，更有全高儲物櫃可兼作私人咖啡角或紅酒吧，兼具實用與品味。張泓指出，廚櫃、門鉸、廚櫃內的水喉安裝手工扎實，檯面石沒有崩花，鋅盤來去水也沒有水塞。

主人套房的表現同樣具有氣派，面積超過100平方呎，足以容納特大雙人床後，依然能夠做到三邊落床。最令人驚喜的是房內設有雙窗（包括轉角窗），除了引進廣闊視野與通風，更連接工作平台，讓室內的空氣對流極佳。

此外，靈活多功能的睡房面積超過50平方呎，並配有大窗戶，無論是要打造為兒童房、客房或獨立書房，空間都綽綽有餘。

而主浴室與客浴室均採用便於清潔的懸浮式梳妝台，並配有優雅的弧形設計與集成毛巾架。鏡櫃內更貼心內置專業臉部柔光燈與隱藏儲物架，搭配高質感的天然石材細節，盡顯奢華美學。

張泓表示，廁所牆身沒有空鼓和崩花爛裂，企缸沒有滲漏，相信這戶業主都會很滿意它的手工。

值得一提的是，上月經歷狂風暴雨，驗樓師特意測試窗戶，發現開關順暢，鉸位沒有生鏽，窗邊膠手工沒有問題，玻璃面沒有崩花爛裂或氣泡，十分滿意整體表現。

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頂級會所CLUB HEADLAND矚目登場

海德園設有度假主題會所——CLUB HEADLAND，會所連同園林綠化面積合共高達80,000 平方呎，提供多達30項多功能健身及休閒設施，全方位照顧所有家庭需求。

• 配備全港住宅會所首創的羅馬高溫浴室，戶外高溫乾蒸房溫度維持在35°C至45°C，比傳統桑拿更溫和舒適，極適合一家大小共同放鬆休息。

• 親子家庭健身室打破傳統健身室限制，特設專為兒童訂造的健身器材（如小型單車），讓父母與孩子同步享受運動樂趣。室內亦設有專用掛鉤，供住戶進行高空瑜伽或普拉提。

• 歷奇天地專為兒童打造的室內遊樂場，擁有香港住宅項目中極高的兒童遊樂組合，內置旋轉滑梯及6.3米高的巨型攀爬繩網，絕對是小朋友的放電天堂。

• 24小時智慧診所是全港首個提供遠距醫療服務的住宅項目。住戶無需出門，即可透過AI進行詳細身體檢查並快速獲得報告。智慧診所同時提供遙距視訊會診及即日送藥上門服務，全天候守護家人健康。

• 會所提供25米標準戶外泳池，適合一家大小玩樂及強身健體。

• 設有4,000平方呎草坪，非常適合舉辦聚會、兒童生日派對。

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交通校網齊備 輕鬆融入10分鐘生活圈

海德園在交通及社區配套上同樣佔盡優勢，與商業樞紐無縫連接。車程往太古坊及太古城僅需10分鐘；經中環灣仔繞道，15分鐘內即可抵達金鐘及中環商業區。經東區海底隧道亦能輕鬆穿梭九龍東。項目地面層建有大型公共交通交匯處，鄰近匯聚超過40條巴士及小巴路線。此外，步行至柴灣地鐵站亦僅需10至15分鐘。

海德園第2期基座的交通總匯即將啟用，將提供8條以該處為總站的巴士路線，其中包括一條全新路線，連通港島各區及新界東，為項目以至周邊居民提供便利的出行選擇。

項目亦坐擁優質名校網絡。項目位處小學16校網及中學東區校網，網羅港大同學會小學等優質名校，更有法國國際學校提供多元化教育選擇。鄰近的高等教育科技學院（THEi）亦開設多項應用科學專業課程，學術氣氛濃厚。

太古地產再度展現實力，將海德園打造為集奢華用料、精緻會所於一身的港島東標誌性物業 。這不僅是太古地產時隔廿年再度於東區的巨作，更是重新定義區內優質居住質素的指標。

(資料及相片由客戶提供)