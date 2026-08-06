大圍站柏傲莊 III 現樓壓軸登場　雙鐵樞紐優勢　一線城門河景

由新世界發展（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍柏傲莊 III（The Pavilia Farm III），坐落大圍站上蓋，佔盡屯馬綫與東鐵綫雙綫交匯的交通優勢。近月入伙的第三期更是最臨近城門河的物業，前臨一線開揚景致。項目壓軸現樓登場，配備多項智能匠心設計，備受用家及投資者追捧。



全天候通道連接港鐵站

柏傲莊設有全天候有蓋通道連接港鐵站，無論晴雨均能輕鬆出行。進出各區相當快捷，港鐵大圍站貴為超級站，一站即達九龍塘，三站可至紅磡及啟德，五站直達金鐘核心商業區。若駕車經尖山隧道或獅子山隧道往返港九核心商業區，車程亦僅約17分鐘，十分便捷。

基座商場「圍方」配套齊全

屋苑基座為大型地標商場「圍方」（The Wai），樓面面積約 65 萬平方呎，集超市、餐廳、書店及大型戲院於一身，滿足日常購物與娛樂需求。此外，第三期特別設有專屬電梯「Pavilia Xpress」，方便住戶由商場直達住宅平台。

柏傲莊第三期近月入伙。

柏傲莊坐落港鐵大圍站，基座是大型商場，衣食住行俱便。

屋苑第三期臨近城門河，景觀開揚。

綠化山河景致 鄰近名校學府

環境方面，第三期坐落於城門河最前端位置，周邊鄰近獅子山、紅梅谷及城門水塘等自然行山路綫，同時享受開揚河景與綠化山景，景色宜人。

屋苑屬於沙田區 88 小學校網及沙田區中學校網，鄰近亦有一線直達的頂尖學府如中文大學、城市大學及浸會大學等，學術氣氛濃厚，吸引不少小家庭及優質租客居住。

三房「廳房同向」盡覽城門河景

屋苑合共三期，當中第三期由兩座物業（細分四幢大樓）組成，共提供 892 個單位。 第三期已屆現樓，今次參觀一個三房裝修單位，可望城門河景。

單位坐落8A座中層C室，三房一套連儲物室，實用面積 822 平方呎。這個單位最大賣點是採「廳房同向」佈局，客飯廳和睡房均能望到城門河優美景致。

長型客飯廳空間感十足，特色牆有畫龍點睛之效。

北歐木舍風格 專利趟門無縫賞景

單位整體沿用「Alpine Chalet」北歐山嶺木舍設計風格，配有特色牆及北歐主題燈飾，玄關入口備有流線型鞋櫃。長型的客飯廳，約6.6米長、約2.95米闊，可容納至少六人的圓餐桌，親友共聚空間感十足。客廳連接匠心設計「Magic Slide」玻璃趟門連接露台，城門河景即盡收眼底。

主人套房寬敞 輕鬆三邊落床

主人房採套廁設計，空間寬敞，並設有露台。房間不僅可容納雙人床並保持三邊落床的充裕空間，床側更設有一組開放式衣櫃及梳妝櫃，兼顧收納與實用性。大面積窗戶及露台能引入自然光線，住戶隨時可飽覽窗外城門河景致。另外，兩間睡房與客飯廳望向同一個方向，均可享開揚河景。

第三期8A座29樓C 室，實用面積 822 平方呎，為三房一套連儲物室。

單位向城門河，優美河景盡收眼底。

主人房十分闊落，可三邊落床，落地大玻璃窗可飽覽河景。

主人房的浴室備有浴缸，裝潢高貴大方。

睡房色調柔和，景觀開揚。

MIRROR+多功能鏡櫃 浴室內置擴音

浴室配備多項智慧配套，盡顯巧思。「MIRROR+」多功能鏡櫃採用雙插座設計，提供 USB 和電源插座，非常方便。鏡櫃旁邊特設另一項智慧裝置MIRROPHONE，將手機直接放入鏡櫃專屬的擴音底座上，無需連接藍牙，就能利用物理聲學原理放大聲音，輕鬆享受音樂或收聽新聞。

RETRACTABLE STEP伸縮腳踏 貼心兒童設計

洗手盆底部設有RETRACTABLE STEP 隱藏式伸縮腳踏，輕按即可自動彈出，方便小朋友安全站立梳洗，無需額外添置小凳子，不使用時可完全收起，隱藏於洗手間裝潢內，既節省空間又兼具收納功能，相當貼心。

Laundry+一站式衣物護理組合 簡化洗衣家務

此外，浴室內設有貼心的衣物護理組合「Laundry+」，將洗衣、乾衣、晾衣及熨衫四大步驟整合於同一空間。組合櫃下方設有嵌入式洗衣和乾衣機，洗澡後可直接清洗衣物。上方配有隱藏式晾衣架，住戶清洗衣服時，也可利用浴室寶加速風乾，而中間則藏有摺疊式熨衫板，需要時拉出即可使用。濕漉漉的衣物毋須搬運至露台，不僅有效節省家居空間，做家務亦更輕鬆俐落。

全套 Miele 家電 磁力配件靈活收納

至於廚房是梗廚設計，配備國際知名品牌 Miele 的一系列家電設備，包括雙頭氣體煮食爐、炒鑊氣體煮食爐及微波焗爐，配合 KIT‧PLUS 磁力配件，讓住戶能靈活調整收納，盡情享受入廚樂趣。

「MIRROR+」多功能鏡櫃不但具收納功能，還配有MIRROPHONE擴音機。

浴室櫃底隱藏RETRACTABLE STEP伸縮腳踏，方便兒童站立梳洗，設計貼心。

「Laundry+」簡化洗衣乾衣流程，省時省力。

廚房設有 KIT‧PLUS磁力配件，可靈活調整收納空間。

會所SKY HOUSE壓軸登場 巨型滑梯為焦點設施

住客會所「FARM PAVILION」由國際知名建築事務所 Snøhetta 操刀設計，連綠化園林總面積約 28 萬平方呎，圍繞都市莊園概念提供多達 32 項多元化設施。

會所分為三大主題區域，當中「Sky House」是第三期壓軸登場的新會所，頂層採用落地玻璃與天窗設計，自然光充沛。當中主打設施「小小探險世界」專為兒童而設，樓高兩層的巨型滑梯與室內繩網攀爬區，為小朋友提供安全兼具探索樂趣的遊樂空間 。

此外，「Sky House」亦配備可飽覽山景與河景的「漫活坊」健身室，以及天幕雅座、藝文坊與音樂室等，全方位照顧不同年齡層住戶的休閒需求。

天幕雅座坐落第三期會所「Sky House」頂層，採用落地玻璃，在天幕灑落的自然光下，享受 Me Time 。

全新登場的會所內，設置樓高兩層的巨型滑梯和室內繩網攀爬區。

住戶在「漫活坊」一邊健身一邊欣賞美景。

現樓效應激活二手 換樓客零議價承接

柏傲莊飽覽城門河景優美景致，單位配備優質家電和多項智慧設計，備受用家和投資者追捧。

柏傲莊III近月陸續入伙，激活整體二手交投，更將屋苑平均實用呎價推高至約2.4萬至2.5萬元水平，例如項目三期8A座中層D室，實用面積847平方呎，屬三房設計，以2,120萬元零議價獲承接，平均呎價25,030元。原業主2021年以約1,620萬元一手購入，持貨約5年，帳面獲利500萬元。

柏傲莊飽覽城門河優美景致，項目現樓登場備受買家追捧。

一手招標造價理想 業主叫價轉趨強硬

由於柏傲莊III一手招標屢錄不俗造價，極大提振了市場信心，項目一個四房雙套臨河大宅，早前以4,808萬元售出，呎價37,888元，成交價及呎價同刷新項目紀錄，令二手業主叫價轉趨強硬。市場亦屢錄二手獲利成交，例如3B座中層一個兩房單位，實用面積550平方呎，近日以1,368萬元沽出，實用呎價24,873元。原業主持貨約3個月，賬面獲利200萬元，單位升值17.1%。

內地專才預繳全年搶租 呎租創屋苑同類新高

二手租務方面，由於正值傳統租務旺季，項目交通便利，故備受租客追捧，更不惜以一筆過預付全年租金搶租，因而推高呎租。近月一個一期3A座高層D室，實用面積299平方呎的一房單位以月租2.45萬元租予內地專才，考慮到位置方便日常往返工作地點，實用呎租約82元，創屋苑同類單位呎租新高。