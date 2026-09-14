愉景灣九運格局 譚師傅盛讚新盤「滿‧意ONE TOSCANA」旺丁又旺財

愉景灣向來以低密度生活與山海景致聞名。隨着地運轉入九運，愉景灣的風水大格局亦出現顯著轉變。堪輿學家、明朝孝宗皇帝國師徐東風第十五代傳人譚雲龍師傅早前實地考察愉景灣及位於「意濤Toscana」内的新盤「滿‧意One Toscana」及「滿‧意2期One Toscana 2」，從大局巒頭至室內開運格局，全面分析該區和單位如何在九運期間發揮「水聚天心」、名利雙收的風水優勢。



愉景灣有利聚財 山形如「福鼠」 九運轉化「螳螂地形」

譚師傅指出，看樓盤最重要是先看「大巒頭」，意指周邊環境。愉景灣一向風景怡人，擁有背山面海的天然優勢，其山形整體宛如「福鼠」，兩翼張開環抱海灣，形成風水學上「水聚天心」的聚財局。

在大局景觀方面，左方青龍位出現四條青龍，右方則有「獅子滾球」的生動意象。此外，左右兩旁分別有「飛天鳳頭鴨」與「海豚」吉祥神獸圍繞大海喝水嬉戲，整體風水格局寓意吉祥順遂。

針對地運轉變，譚師傅補充，進入九運後，地運轉移，大嶼山整體形態剛好呈現「螳螂地形」，正好呼應並配合九運的地運發展。

「滿‧意2期」景觀巒頭「雙筆守門」利功名 官印酒店助掌權

在豪宅項目「滿‧意2期」的外巒頭分析中，譚師傅特別提到其遠景與近景的風水特色：

• 遠景文昌局：遠眺環球貿易廣場（ICC）與國際金融中心（IFC），兩座摩天大樓在風水上代表兩枝「文昌筆」，猶如一對華表守住門戶，極為有利住戶的學業與功名。

• 雌雄鯉魚山守財：面向海灣景色，「彎水有情」，並有一雌一雄的鯉魚山守住水口，代表財富能聚能守。

• 左右兩邊龍長虎伏：「滿‧意2期」旁邊的山脈與海岸位置形成「龍長虎伏」的形勢，風水學上意味夫妻恩愛及家庭和諧。

• 近景名堂人氣旺：項目正前方設有配套齊全的愉景北商場及球場，作為動態的「明堂」，球場的人流與活動能帶動人氣，象徵人丁興旺。

• 扶手電梯與官印酒店：新盤「滿‧意」設有全新扶手電梯進出，有「引水上明堂」的意象；而鄰近的酒店外形酷似「官印」，代表住戶有機會掌權、具貴氣。

海景樓王「藏風聚氣」兼利人際關係「一字文星案」出高層管理人才

在參觀實用面積達1,757平方呎、4房3套房的「滿‧意2期」「樓王」1A座11樓A單位時，譚師傅讚賞其一層一伙與私人升降機大堂的設計，電梯明堂寬大光猛，能達到「藏風聚氣」之效，有利戶主的事業與財運，交樓時亦提供儲物櫃，方便住戶收納雜物。室內設計方面，單位樓底逾3.4米，客飯廳長逾9.5米，闊逾4.5米，空間偌大，並設對流窗，氣流充足能令住戶頭腦清晰，帶動財氣運轉之外，亦有利戶主的事業及學業發展。主人房採用無角的弧形窗設計，可以將更廣闊的景觀引進室内，不但山明水秀，亦有利人際關係。

從現場巒頭觀察，可見「平頭土星」，代表穩健財富，前面的兩條曲線宛如「橫臥玉如意」及「串珠金連」，意味着住戶愈住愈有貴氣。左側則見「一字文星案」、兵山及旗山，象徵「文武雙全」，有利高層管理人員職業，名利雙收。

新盤「滿‧意」及「滿‧意2期」旁設有逾16萬平方呎的中央公園「Park Toscana」，由國際知名園林設計團隊Adrian L. Norman主理，提供13大意式主題園區，並設有多項康樂設施。譚師傅指出，此中央公園為廣闊的明堂，達到「明堂容萬馬，功名驚天下」的格局。

此外，他補充，風水學十分着重來水與去水，而「滿‧意」附近的道路布局有「來去二水成一線」的意象，對項目的財運有利。

室內格局宜忌！開門見牆避漏財 水火不相射保健康

除了大型戶型外，譚師傅亦到「滿‧意」示範單位參觀，盛讚單位開則外，亦針對3房及1房單位提供了實用的室內風水布局建議：

1. 大門與長明燈：「滿‧意」3房1套房經改動示範參照6座12樓A單位搭建 （睡房1改建成開放式書房），單位面積954平方呎，極具空間感。門口設長明燈，可化解外來污氣。開門宜見牆壁而非直對大窗，可避免出現「漏財」格局。

2. 廚房水火不相射：入門不宜見灶，廚房內的爐頭（火）與鋅盆（水）必須分開，避免「水火相射」，有利家人健康和平安。

3. 引動財位：大門對角位置為財位，良好的室內動線可將財氣引動至主人睡房，主人浴室座廁亦應避開直衝主人床。

4. 客廳作為內明堂：另一個「滿‧意」1房示範單位實用面積453平方呎，以6座12樓F單位為藍本搭建，客廳面積寬敞，作為單位的「內明堂」，空間愈闊大，愈有利住戶的人丁與名聲發展。

譚師傅總結指出，無論是山海環抱的外圍環境，或是講求氣流運轉的室內格局，合適的風水布局均能為住戶帶來丁財兩旺、功名雙收的理想運勢，而愉景灣「意濤」的新盤「滿‧意」及「滿‧意2期」均坐擁優質的風水布局。

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