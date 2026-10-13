愉景灣意峰逾1.05億連沽兩幢獨立洋房　全盤尚餘一幢洋房

香港興業國際（0480）及中信泰富旗下愉景灣洋房項目意峰，今天（13日）單日連錄2宗獨立洋房成交，吸金逾1.05億元。兩名買家均來自海外，每幢洋房買家可獲贈高爾夫球車一部。



香港興業國際集團銷售及市場推廣助理總經理陳永盟表示，其中一宗為意峰6號洋房，實用面積2,171平方呎，採4房3套房連起居室，設有花園1,963平方呎、天台850平方呎、平台53平方呎，成交金額5,500萬元，成交呎價25,334元。

另一宗為意峰8號洋房，實用面積2,023平方呎，採4房4套房間隔，附設花園2,919平方呎、天台面積714平方呎及平台面積184平方呎，成交金額5,050萬元，成交呎價24,963元。

意峰全盤共21座獨立洋房，至今已售出20幢洋房，佔逾95%，共套現逾10.25億元，平均呎價24,884元，項目只剩下最後一幢洋房待價而沽。

愉景灣意峰。

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