美港雙上市 貝殼找房 助港人安心揀樓 海量房源逾萬門市交易透明

講起周末或假日好去處，近年不少香港人都會選擇北上消費。內地餐飲同娛樂選擇多，價錢更加比香港平一半。不過除了玩樂消遣，最近亦愈來愈多港人計劃北上置業，全因大灣區樓盤售價親民，再加上「港車北上」、高鐵等交通網絡愈來愈完善，港人熱門移居地如中山、珠海，駕車一小時即可輕鬆到港。不論是規劃退休養老、周末度假，抑或是頻繁往返深港兩地的上班族，北上置業成為生活新選擇，「上車」變得更容易！



然而跨境買樓顧慮眾多，雖然市面上廣告鋪天蓋地，但地產代理質素參差，一不小心隨時中伏！港人到底該如何慎選值得信賴的專業平台，確保房源真實無偽，避免中伏？在美國、香港兩地上市的「貝殼找房」，不單只在國內擁有逾萬門市、為經紀信用度獨立評分，更特設應用程式讓港人輕鬆在家都可以VR睇樓、比對同區樓盤價格。單單在過去一年，貝殼在中山和珠海兩地，已協助超過 3,000 位港澳客戶成功置業。



買樓找中介平台，盤源質素、專業服務、信用口碑最重要。立即去文，為你拆解灣區置業攻略！



北上移居熱潮持續 廣告陷阱花樣多

曾有港人誤信假樓盤被騙訂金

綠葉演員王俊棠近年移居中山，進軍內地市場後工作量大增，傳月賺6位數之餘更享受便利配套、親民物價雙重優勢，他亦經常拍片推介大灣區美食與旅遊熱點。其實不少港人北上置業心切，卻不知從何入手。市面上大量廣告聲稱「精選盤源」、「保證回報」看似吸引，無奈自行上網找經紀怕被騙，只靠相熟朋友推介又怕資訊單一、選擇有限。曾經有老翁付了訂金，打算回內地洽談時才發現樓盤根本不存在，訂金卻慘遭騙走，更投訴無門。

愈千門市交易透明 特設港澳客戶專用手冊

設經紀獨立信用評分 多重保障買家

安心買樓的大前提，在於慎選平台。單靠收看網上廣告宣傳、按聯絡電話找經紀，未必有保障。作為美國、香港雙上市品牌，貝殼找房單單在中山及珠海兩地，已經設有1,300幾間線下門店，活躍經紀數量更超過一萬人。貝殼找房合作的經紀品牌門店設有前檯、洽談處及簽約室，提供一站式睇樓和交易服務。買家除了可在門店獲專業經紀全程跟進，亦可以透過手機 App 查閱經紀過往交易紀錄、客戶評價，信譽有數據可依，絕非單憑經紀一面之詞, 空談成果。

除此之外，門店備有專為港澳客戶編制的繁體中文介紹手冊，清楚講解品牌背景、服務承諾以及各項交易細節，由物色房源到簽約交易，所有程序一目了然。而且貝殼亦設專屬簽約服務中心，簽約期間有專業簽約監督及資深交易顧問陪同，逐項為客戶解釋合約條款、保障買賣雙方權益，令整個簽約過程公開透明，減低交易風險。

一App在手精選心水樓盤 比對同區價格

人在香港VR實景睇樓 細節一目了然

即使未有時間親身北上睇樓，只要打開「貝殼找房」的手機應用程式，即可實時掌握大灣區、甚至全國熱門樓盤的最新資訊。使用方法非常簡單，打開App後可選擇個人預算、心水區域及戶型，應用程式便會自動精選合適單位列表。平台同時清晰顯示在售盤源數量、屋苑環境同相關資訊環境與後期精講，更引入行業首創的「真房源標準」，保證資訊真實可靠。除此之外，客戶甚至可以透過VR實景看房，直接「行入」單位內部、隨意放大縮小，仔細查看裝修及單位每個細節。

全城各屋苑過往成交紀錄都可以在應用程式查閱，身處香港都可以輕鬆選購灣區心水好宅。單計過去一年，貝殼找房在中山、珠海處理的港澳客戶置業成交已經超過 3,000 宗。除了自有門店之外，貝殼找房全國合作門店超過 6 萬間，活躍經紀逾 45 萬人。如果打算在中山或者珠海置業，貝殼找房在當地合作的主流新盤多達 210 個；睇樓買樓最重要的是盤源選擇多、平台合乎行業標準，服務專業可靠，心郁想展開新生活，又想住得舒適安心，從選擇可信賴的平台開始。

貝殼找房官方網址： https://m.ke.com

（資料及相片由客戶提供）