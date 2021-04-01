中原CCL按周微跌0.33%　黃良昇：近四周樓價走勢顯著向上

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-01 16:44

中原城市領先指數CCL今年首季CCL累升2.33%，本周新報180.33點，按周跌0.33%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，近四周計，CCL四大整體指數持續齊升齊跌，走勢一致。即使今周齊跌，四大整體指數仍較上一次低位高，每次高位亦比上一次高，走勢顯著向上。

黃良昇：今年年中可挑戰190點

近四周計，CCL累升1.78%、CCL（中小型單位）累升1.49%、CCL_Mass累升1.17%及CCL（大型單位）累升3.37%，整體樓價向上趨勢明顯。在用家支持下，二手成交持續暢旺。黃良昇期望，CCL在2021年年中前後可挑戰190點。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.48點，按周跌0.55%。CCL（中小型單位）報180.50點，按周跌0.34%。CCL（大型單位）報179.48點，按周跌0.30%。四大整體指數上周同樣急升後，今周正常回軟，但仍然高於各自的低位。CCL較前周低位178.59點高出1.74點、CCL_Mass高出1.44點、CCL（中小型單位）高出1.44點及CCL（大型單位）高出3.26點。

四區樓價一升三跌

按區劃分，上周四區指數三升一跌，今周一升三跌。新界西CCL_Mass報168.65點，按周升0.48%。新界東CCL_Mass報192.31點，按周跌0.49%。九龍CCL_Mass報178.29點，按周跌0.54%，連升五周後正常回軟。港島CCL_Mass報184.13點，按周跌1.51%，走勢持續一升一跌。

近四周計，新界西CCL_Mass升幅顯著，累升3.01%，跑贏九龍升幅1.66%、新界東升幅1.06%及港島跌幅0.95%。相信新一輪升浪由新界西帶領，逐步漫延至新界東及港九市區。

首季CCL累升2.33%

以正式買賣合約日期計，2021年首季CCL升2.33%、CCL Mass升1.77%、CCL（中小型單位）升2.16%、及CCL（大型單位）升3.27%。四區樓價指數方面，新界西升5.76%、九龍升1.66%、新界東升1.06%、港島跌0.97%。