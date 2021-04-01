新盤戰報｜大手客斥1.12億掃維港滙3伙　逸璟‧龍灣劈價後暫沽5伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-01 18:00

內房中冶置業在港首個住宅項目荃灣逸璟‧龍灣，上周六（27日）更新價單，並大幅減價銷售貨尾，個別單位劈價近一成，指定單位更可以半價購入車位。項目今日（1日）開售48個單位，據市場消息指，截止下午3時，項目暫沽出5伙，佔可供發售單位的10%。

今日售出的單位包括1座8樓F室、1座10樓B室、1座10樓F室、2座8樓C室及2座9樓C室。逸璟‧龍灣位於青山公路青龍頭段108號，原定2019年6月入伙，惟因為山坡工程問題，延至去年9月才取得滿意紙。

大手客斥1.12億購維港滙三伙 售價最貴4888萬

此外，由信置（0083）、會德豐地產及嘉華國際（0173）牽頭的西南九龍維港滙 I，今日錄得一宗大手成交，有買家購入同層三伙大單位。

包括1座25樓A、B及C室，實用面積分別為1,385、948及966平方呎，屬兩房至三房間隔，成交價分別為4,888萬、3,280萬及3,050萬，呎價為35,292元、34,599元及31,573元，合共涉資約1.12億元。

另新地（0016）旗下沙田九肚麗坪路雲端，最新透過招標沽出Sommet 8號屋，作價約1.2億元。洋房實用面積2,938平方呎，另連409平方呎花園和660平方呎天台等，呎價約4.1萬元，成交期為180日。