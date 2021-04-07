恒地啟德沐泰街項目命名THE HENLEY　第一期涉479伙　月內推售

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-07 16:08

恒地（0012）旗下啟德沐泰街7號第一期，早前已獲批預售，今日正式命名為THE HENLEY I ，共提供479伙。恒地營業（一）部總經理林達民表示，項目最快月內開售。

林達民續指，第一期由一座高座大樓及4座低座大樓組成，戶型包含開放式至三房連套房，實用面積由186至1,350平方呎，另有少量特色單位。當中，兩房半以上的大單位共涉及163伙，佔全盤約34%。

沐泰街7號分為三期發展，共涉7座住宅大樓，包括三座35層高及四座6層高的大樓，共提供1,184伙。其中，最細的開放式戶面積186平方呎，料為啟德私樓最細。

2018年斥160億向海航購入兩幅地皮

至於項目名稱「THE HENLEY」，命名靈感源自英國牛津郡泰晤士河畔的Henley-On-Thames。項目原計劃第一、二期一併推出，不過林達民指，由於本月推盤不算多，故有可能先推售一期。第二期在今年1月已申請預售樓花，仍等待獲批，提供301伙。

翻查資料，恒地於2018年斥約160億元向海航集團旗下國際建設，購入上述沐泰街7號及8號兩幅啟德住宅地，總樓面涉約106.3萬平方呎，平均每呎樓面地價約1.5萬元。