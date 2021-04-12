去年底替星爺打贏官司　資深大狀文本立1.1億購中半山愛都大廈

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-12 13:49

由廖創興家族成員持有的中半山愛都大廈中層單位，上月以1.1以億元成交，買家為資深大律師文本立。文本立近年處理最矚目的案件，為影星周星馳遭舊愛于文鳳入稟追討巨額投資佣金案，文本立最終成功為周星馳打贏官司。目前，文本立又代表華為副董事長孟晚舟處理入稟索滙豐文件案。

文本立支付15%DSD稅款

據土地註冊處資料，中半山愛都大廈中層E室，上月12日以1.1億元易手，新買家為MAN BERNARD及HUEN WING SZE PATRICIA。其中，MAN BERNARD與資深大律師文本立的英文名字相同，褟穎詩則為文本立太太。

廖氏家族八十年代417萬購入 升值逾25倍

近年文本立處理最矚目的案件，為周星馳遭舊愛于文鳳入稟追討逾7000萬投資佣金案件，文本立代表周星馳一方，去年底勝訴。據悉，文氏擅長負責商業及民事案件，曾參與南豐爭產案及鷹君爭產案等，過去亦曾獲委任為高院法官。

資料顯示，是次文氏支付約1,650萬元作為稅款，相當於樓價的15%。至於該單位原業主為廖許秀珠（LIU HEU SEU CHU PEARL），為創興銀行（01111）已故前主席廖烈文的妻子。廖氏於1983年以約417萬元購入上址，是次易手帳面升值逾二十五倍。

上述成交單位屬四房間隔，早前曾叫價1.28億元，終減價至1.1億元易手，以單位實用面積2,888平方呎計算，成交呎價38,089元。

↓愛都大廈同類四房單位內貌↓