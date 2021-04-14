香港超級豪宅去年錄169宗交易　涉額248億　被英國超越居全球第二

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-14 17:51

根據萊坊最新數字，2020年香港超級豪宅（即1,000萬美元或以上，相當於約7,766萬港元）交投量錄169宗，按年跌27%，交易金額錄32億美元（約248億港元），按年下跌31%，兩個數字均被英國超越，本港僅位列全球第二。

本港超豪宅交投量、價按年跌5%

萊坊，去年雖然受新冠肺炎疫情影響，參考全球12個超級豪宅市場的銷售和交易數據，1,000萬美元或以上的總住宅成交金額，按年僅輕微下跌1%。

9個超豪宅市場 吸金總額達189億

整體而言，萊坊住宅研究部Flora Harley表示，12個市場中，9個市場的超級豪宅成交金額有上升，共錄得1,066宗成交，總成交金額達189億美元。去年全球超級豪宅的平均樓價為1,770萬美元，較2019年平均樓價的1,840萬美元回落4%。

按地區劃分，位列全球之冠的倫敦，去年超級豪宅的交易宗數及金額均按年升3%，分別錄201宗及37億美元。萊坊指，倫敦超豪宅交易中，英國買家佔三分之一，按年增加12%，歐洲買家的比例亦趨普及。

反而香港的超級豪宅交易宗數及金額，分別按年跌27%及31%，至169宗及32億美元；至於排第四的紐約交易宗數按年跌48%至117宗，交易金額則下跌45%至21億美元。

此外，去年全年交易金額超過2,500萬元的超級豪宅，交易宗數跌至139宗，錄得56億美元。倫敦超級豪宅表現亦最為突出，雖較2019年少兩宗，但總交易金額上升5%。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管李敏賢表示，超級豪宅資產仍然受到超高凈值個人士（即包括自住物業，其資產淨值達3,000萬元或以上的人士）追捧。2021年至今，仍有不少超級豪宅物業創高價成交，在低迷的市場環境下，確實有點意外。由於香港豪宅區的住宅供應短缺，這些超級豪宅被富豪買家視為的投資避風港。