美聯：首季逾半億一手樓買家　新香港人佔近50%

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-04-19 18:05

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，股票市場波動導致「套股換樓」情況增加，港樓獲資金流入支持，此外，「新香港人」趁「通關」前北水未至，加快入市，不論新盤或二手皆見「新香港人」入市的比例增加。

按該行數據，一手私樓個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於本港一手私樓註冊量比率，由去年第二季的約8.7%，連升三季，升至今年首季的約11%。

（美聯提供）

二手私樓方面，內地買家佔個人買家的比率，同樣連升三個季度，由去年第二季的約5.1%，升至今年首季的約6.6%。美聯估計，中港尚未通關，故相關買家料不少為早年移民香港，已持有本地永久性居民身份證的「新香港人」。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，詳細分析「新香港人」的置業喜好，以金額類別分析，今年首季內地買家佔個人買家比率中，一手市場以逾5,000萬至1億元的佔比最高，達48.3%；其次為逾1億元，佔比亦達33.3%；逾3,000萬至5,000萬元則以30.6%佔第三位。

二手方面以逾1億元佔比最高，錄33.3%；其次為逾3,000萬至5,000萬元，佔21.7%；逾2,000萬元至3,000萬元則以15.4%佔第三位，數據反映「新香港人」較傾向買大單位及豪宅，「愈豪愈買」。

內部轉讓個案有上升

此外，劉嘉輝又指，內部轉讓個案有上升趨勢，相信當中有不少業主「自製首置」。參考數據，內部轉讓註冊個案（包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部分業權轉讓個案）於去年下半年錄約2,467宗，較上半年約2,193宗回升逾12%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明預期，次季樓價料升約3%；旁為美聯物業首席分析師劉嘉輝（右）。

總括而言，布少明預期，次季新盤銷售量升至5,000伙，上半年新盤銷售量有望近9,000伙，不過，次季二手成交量或因應筍盤減少，有機會回落至1.5萬宗水平。樓價方面，布少明估計次季樓價可升約3%，全年樓價料錄逾10%升幅。

布少明指，隨「來港易」下月推出，內地人士來港可免除14天的強制檢疫期，估計可吸引內地資金及購買力加快進入本港，部份料流入樓市，尤其支持豪宅樓價。