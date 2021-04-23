古洞首幅住宅地今截標　共收十份標書　華置入標

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-23 17:08

地政總署公布，今日（23日）中午12時截標的古洞首幅住宅地共接獲10份標書。該幅地皮為新界古洞第25區的粉嶺上水市地段第279號，為古洞發展區的首幅官地。據現場所見，入標財團包括鷹君集團（0041）、九龍建業（0034 ）、長實集團（1113）、恒地（0012）、華人置業（0127）、華懋集團及新地（0016）。

合組財團方面，佳兆業集團（1638）夥拍萬科香港、至於新世界發展（0017）、嘉華國際（0173）、嘉里（0683）及信和置業（0083）以合資形式入標競投。

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萊坊林浩文料發展商出價相對審慎

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，是次入標人數符合預期，但相信發展商出價會相對審慎，因這區域要成型也需要10至15年時間。這地皮的成交價對該區地價有很重要的指標性作用，就等同第一幅啟德出售的地皮。亦可了解發展商對該區的信心。

他又認為，新界東北規劃多年，政府終於推出首幅地皮，這項目規模較大，剪裁及規劃容易，但基建及商業配套仍然有待改善，估計發展商在出價上會較為保守。他料，項目落成後每方呎樓價可賣15,000元起。

古洞北新發展區構想圖

【12:17】四大型發展商合組入標

新世界發展（0017）、嘉華國際（0173）、嘉里（0683）及信和置業（0083）以合資形式入標競投。

【11:55】華懋入標

截至今早約11時55分，華懋集團獨資入標。

【11:45】接獲9份標書

截至今早約11時45分，華人置業（0127）獨資入標競投地皮。

【11:30】接獲8份標書

截至今早約11時半，恒地（0012）獨資入標競投地皮。

【11:15】接獲7份標書

截至今早約11時15分，佳兆業集團（1638）及萬科香港合資入標；另有1間不知名財團。

佳兆業海外集團資本市場總監蔡晋表示，對該地皮前景感到樂觀，看好該區發展，他認為集團出價的價錢亦合理。

【11:00】接獲5份標書

截至今早約11時，暫時接5份標書，包括鷹君集團（0041）、九龍建業（0034 ）、長實集團（1113）及2間不知名財團。

【10:45】接獲2份標書

截至今早約10時45分，該幅地皮暫時接獲2份標書，包括鷹君集團（0041）、九龍建業（0034 ），發展商未有透露以合資或獨資形式入標。

地皮面積近20萬呎 涉約1330伙

該用地位於地皮面積近20萬平方呎，以地積比率約6倍計，最高可建樓面近約120萬平方呎，料涉約1,330伙。綜合市場估計，項目估值約48億至60億元，每呎樓面地價約4,000元至5,000元。

根據賣地條款，買家需負責興建公共運輸交匯處，並於2025年9月前啟用；其餘樓面用作商住用途，住宅最高可建約99.9萬平方呎。整個項目須於2028年底前完工。參考早前政府公布，未來港鐵古洞站料於2027年落成，至於北環線第二期、即連接錦上路站及古洞站之間的主線預計2034年才竣工，難以趕及項目入伙前通車。