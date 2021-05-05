仲量聯行︰逾百商廈樓齡高、設備過時　租值低同區最多四成

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-05 10:09

商廈變舊，影響價值。仲量聯行便估計香港有至少100幢商廈需要大規模提升設備以配合租戶所需及吸引租客。亞太區情況相若，核心區投資物業半數已落成逾20年，仲量聯行估計區內樓齡高、設備落伍物業的隱藏價值超過400億美元。

仲量聯行續指，鑑於現時香港有超過一半的甲、乙級寫字樓樓齡已超過20年，加上未來數年有大量新寫字樓供應流入市場，最少有100幢商廈需要透過資產增值策略保持物業價值。

該行最新公布的《釋放物業價值》（Unlocking Value in Real Estate）報告指出，若不提升資產質素，寫字樓、商場、酒店、住宅大廈及工廈物業將難以迎合用家日新月異的習慣和喜好。

仲量聯行的研究報告亦顯示，樓齡高及設備過時的大廈所能獲取的租金，較地點相若但設備新穎及管理完善的大廈低10%至40%。隨著疫情後嶄新設計的物業陸續推出市場，租金差別或會更趨明顯。

仲量聯行亞太區資產發展部主管Andrew Macpherson表示，新冠疫情改變了市場運作模式及租戶的期望，不少現有大廈租金回報率與疫情爆發前水平相比不能同日而語。要維持對租戶的吸引力及滿足其不斷變化的需求，業主與投資者均日益注重提升物業質素，包括優化設計以至大規模升級，甚至重新定位或更改整幢物業用途。

此外，樓齡高的大廈在能源及保養系統上均欠效益，導致營運成本增加，成為投資者和業主為舊式大廈翻新設計及進行資產優化的最大誘因。