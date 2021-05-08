千望首輪售45伙　頭籌客斥四球購一房　收樓再決定用途

撰文： 蔡偉南 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-09 12:41

遠洋集團（3377）旗下旺角單幢新盤千望，今日（8日）進行首輪銷售，發售45伙，包括開放式及一房單位，折實售價由397.8萬至734.4萬元，折實呎價由19,596元至約25,055元。

【14:09】 發展商︰會按銷情加推單位

遠洋集團助理銷售總監王維榮指，對千望有信心，會按銷情加推單位，而加推單位或有加價空間，另外系內大嶼山樓盤亦準備開售。

截至下午2時許，據千望售樓處的現場消耗板顯示，已售出27伙單位，佔可供發售的60%，當中可售的B室單位已全數售出。

余先生斥約四球購入開放式單位。﹙黃寶瑩攝﹚

【13:30】 頭籌客斥四球購一房

從事銷售行業的余先生表示，今次以頭籌抽中購入一伙開放式單位，價格400萬元左右，預算40萬元首期，屋企人未有資助。他表示，千望位於旺角，地段吸引，單位大小亦適中。被問到對樓市前景有何看法，他表示，即使新冠疫情未完，亦不擔心市況，兩年後收樓會視乎市況，再決定是自住或是放租。

【12:00】現場過百人排隊

上午11時開始登記，千望售樓處現場超過百人等候，準買家魚貫入場，準備揀樓。中原地產亞太區副總裁陳永傑表示，整體樓市氣氛較上周好，估計今個週末超過400多宗成交，本月將有2,000宗成交。他又指，旺角新推出的三個新盤，各有特色，不過千望買家出席率較高，預計今日可賣出八至九成。

中原地產亞太區副總裁陳永傑預計，千望今日首輪可賣出八至九成單位。﹙黃寶瑩攝﹚

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，千望客源方面，五成是來自新界區，四成是九龍區，入場門檻較低，年輕買家佔八成，當中七成是用家，預計日後樓盤租金每呎55元至60元，租金回報率3厘。

整體樓盤銷情方面，他預計，本月成交量高達2,000宗，較上月820宗多出一倍。而二手樓盤估計有五、六千宗，較上月稍微回落，但價格較上季料有所上升。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，千望客源年輕買家佔八成。﹙黃寶瑩攝﹚

開放式及一房戶分別佔17及28伙

千望今日推售的45伙，包括17個開放式單位及28個一房單位，實用面積由172至318平方呎，價單售價由468萬至864萬元，實用呎價由23,054元至約29,477元。扣除最高折扣15%，折實售價由397.8萬至734.4萬元，折實呎價由約19,596元至約25,055元。