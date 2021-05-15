「舖王」鄧成波離世 享年88歲

撰文： 許世豪 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-15 13:31

有「舖王」之稱的鄧成波辭世，享年88歲。

發言人表示，鄧成波昨日（14日）中午在一眾家人陪伴下於養和醫院安詳辭世，享年88歲。其家族稱，鄧成波一直奉行「高瞻遠矚，刻苦勤儉，審時度勢，隨機應變」的處世及營商哲學，重情義、講信用，深受敬重。家人將秉承其遺志，同心合力發展家族業務，並為國家、為社會積極貢獻。

家族又感謝各界友好的懇切關心及慰問，以及養和醫院醫護團隊的悉心照顧。有關喪禮安排詳情，家人將適時公佈。

右一為資深投資者鄧成波。

人稱「波叔」的鄧成波，據報身家多達數百億元，數十年來縱橫樓市、舖市，高峰期在香港持有逾200項工商舖物業，因此有「舖王」之譽。近年，鄧成波就退居幕後，業務交由孻仔鄧耀昇打理。

鄧耀昇旗下以其英文名字命名的陞域集團（Stan Group），翻查公司網頁，集團除夥拍鄧成波家族共同管理總值730億元的房地產組合外，業務更涵蓋房地產投資及管理、酒店及餐飲服務、通訊服務、金融服務，以及社會創新業務The STILE所推動的安老服務及創業創新平台，旗下營運超過40個品牌。

去年起連環沽鋪套現

可是「鋪王」亦難敵社運及疫情，去年開始不時傳出財困，需要沽鋪套現的消息，至今最少沽出旗下15項物業，套現20億元，包括上月以近1.25億元沽出柴灣寧富街工廈一籃子物業，持貨兩年，帳面僅平手；本月亦沽出上環水坑口街地舖，持貨四年料實蝕約870萬元。

而最新集團亦將九龍城聯合道一籃子物業，包括長者服務式住宅九龍城蔚盈軒及毗連的舊樓物業，新近推出市場招標，市值逾25億元。