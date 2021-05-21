樓價直逼新高　CCL按周升0.53%　分析︰年中有望挑戰歷史高位

撰文：黃捷
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樓市回升跡象明顯，中原城市領先指數CCL最新報184.65點，創88周(即2019年9月後)新高，按周升0.53%，距離歷史高位相差3.06%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，復活長假後，樓價展開連升，兼且升勢顯著，展望今年中CCL有望迫近190.48點的高位。
CCL三大整體指數齊升5周
復活節長假起計，CCL三大整體指數齊升5周，其中CCL累升2.61%，CCL Mass累升2.86%，CCL(中小型單位)累升2.63%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.31點，創90周新高，按周升0.19%，距離歷史高位相差2.28%。CCL(中小型單位)報184.85點，創88周新高，按周升0.25%，距離歷史高位相差2.81%。
CCL(大型單位)則報183.61點，創90周新高，按周升2.09%，距離歷史高位相差4.34%。近5周豪宅樓價2升3跌，累升2.54%，走勢反覆向上。
新界西CCL_Mass接近歷史高位
近5周計，四區樓價三區升一區跌出現3次，兩區升兩區跌出現2次，繼續各自反覆向上。新界西CCL_Mass報172.64點，創94周新高，按周升0.10%，連升2周共1.76%。港島CCL_Mass報193.11點，創88周新高，按周升0.61%，連升2周共0.94%。九龍CCL_Mass報180.68點，創43周新高，按周升0.17%。新界東CCL_Mass報196.46點，按周跌0.29%，連升3周後回軟，指數上周創88周新高。
新界西CCL_Mass是四區中最接近歷史高位，現時相差2.45%。港島CCL_Mass相差3.08%，九龍CCL_Mass相差4.25%，新界東CCL_Mass相差5.92%。