啟德尚‧珒溋、日出康城SEA TO SKY加推貨尾　共涉326伙本周五開賣

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-24 19:37

發展商積極加推貨尾單位。啟德尚‧珒溋及將軍澳日出康城SEA TO SKY今日（24日）各自公布新一輪銷售，分別於本周五（28日）發售155伙及171伙，兩盤合共推出326伙。

龍湖（0960）與合景泰富（1813）旗下啟德尚‧珒溋，公布新一張6號價單，提供67伙，整批折實平均呎價28,468元，此批單位將會連同屋苑的貨尾一併於本周五發售，涉及共155伙。

尚‧珒溋累積售出439伙，套現逾68億元，平均成交呎價26,327元。

尚‧珒溋新價單折實均價28468元

合景泰富集團海外拓展部香港區總經理蘇維文表示，尚‧珒溋新價單單位分布於第1座及第2座，其中三房戶佔62伙，而一房及兩房則分別佔一伙及4伙。整批單位實用面積334至854平方呎。

龍湖集團香港營銷總監黃少鴻表示，折實售價1,008.04萬至2,784.61萬元，呎價25,277至32,993元。尚‧珒溋至今累積售出439伙，套現逾68億元，平均成交呎價26,327元，最高成交呎價更近3.5萬元。

長實高級營業經理楊桂玲表示，SEA TO SKY累售1,251伙，套現逾137億元。

SEA TO SKY周五賣171伙海景戶

長實集團（1113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY亦推出貨尾單位，並公布新一張銷售安排，將於本周五發售171伙，當中三房及四房分別佔145伙及26伙，全部均為海景戶，可望將軍澳跨灣連接路橋景及將軍澳南方向。

SEA TO SKY至今累售1,251伙，套現逾137億元，項目4月份已取得入伙紙，現樓單位將於明日（25日）開放預約參觀。

至於同系的中半山豪宅21 BORRETT ROAD，今日上載新銷售安排，推出18樓3號室招標，實用面積2,194平方呎，四房雙套，本周五起招標，6月3日截標。