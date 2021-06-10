傳龍皇集團縮減分店規模　黃埔、觀塘兩店放頂租　涉租共百萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-10 18:49

由名廚「幟哥」黃永幟主理的龍皇集團（臨時編號：8556）出現風波。先是近周作為行政總裁的黃永幟數度減持集團股份後，今日（10日）集團股價更大挫逾八成。

事實上，去年疫情下，龍皇集團旗下酒樓分店生意受重創，早前流傳個別門市營運出現困難。據市場消息透露，其個別舖位目前正在市場上「放頂租」，務求節省租金開支，當中包括紅磡黃埔美食坊及觀塘源成中心分店。此外，市傳集團將縮減規模，部分分店在租約期滿後，將不再續約。

觀塘龍皇酒家放頂租 租期至明年初

市場消息透露，龍皇酒家承租的觀塘源成中心2樓全層舖位，面積11,675平方呎，現由該集團以每月約40.86萬元承租，租約期至2022年1月初。該舖位在今年4月份已推出市場放租，意向月租與現時租金水平相同。不過直至6月初，舖位依然未獲承接，處於待租狀態。

至於另一間正在放頂租的舖位為紅磡黃埔美食坊3樓1號舖，面積8,058平方呎，目前由龍皇酒家以每月約60萬元租用。據悉，該舖位在去年12月已推出放頂租，惟未獲承接。

據市場人士透露，受疫情拖累，龍皇酒家旗下酒樓生意大受影響，該集團預計將會縮減規模，部分分店將在租約期滿後，不再續約。事實上，去年疫情下，龍皇旗下酒樓只有黃埔分店設晚市外賣，其餘分店一律停業。

黃永幟去年中接受本報訪問時指「非常難捱」，又指每月的租金支出是最大的壓力，不斷被業主追租，欠租不足一個月即被斷水斷電、關冷氣。

在港設7間分店 ICC龍璽最搶眼

翻查資料，龍皇集團目前在香港共有3個品牌，包括龍皇酒家、龍璽及龍袍，合共有7間門市分店。其中，龍皇酒家佔5間分店，除上述兩間放頂舖位，其餘分店分布在銅鑼灣世貿中心、新蒲崗譽港灣，以及葵涌活＠KCC，均屬商場舖。

至於龍璽及龍袍均走高檔餐飲路線，分布在西九龍環球貿易廣場（ICC）及灣仔新鴻基中心。其中，龍璽位於ICC的101樓，可望油麻地避風塘至維港海景、同時也可俯瞰整個九龍城市景。至於龍袍於2018年9月開業，營運至今不足三年。

去年初率先賣上水龍宴酒樓

去年初，龍皇集團才公布以代價278.24萬元出售旗下的譽豪有限公司，該公司主要從事經營以「龍宴」為品牌、位於新界上水的粵菜酒家。當時集團指，由於香港社會動盪引發經濟環境低迷，以及上水中式酒家激烈競爭，譽豪近年財務表現不佳，出售事項乃削減虧損及更好分配其資源。