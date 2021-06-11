酒店改劃｜新地汀九帝景酒店申改建住宅　涉及661伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-11 15:01

近年零售市況欠佳，旅遊業走下坡，大型發展商紛紛改劃旗下酒店。繼長實集團（1113）成功改劃兩項酒店，涉及逾5,700伙的住宅項目後，新地（0016）就荃灣汀九青山公路帝景酒店，向城規會申請改劃作為住宅項目，提供661伙。申請人指，是次申請屬整幢改裝，酒店原有的建築體積、建築外殼及高度將維持不變，料房屋供應能夠在短期内實現。

上述申請位置地盤面積約69,225平方呎，計劃改劃為「住宅（乙類）2」，將改建為一幢15層高大廈，提供661伙，涉及住宅樓面約31.65萬平方呎。項目同時設有長者日間護理中心，提供60個名額。改建後項目將提供76個車位。

申請人指出，上述申請地點東面和東南面均有住宅發展，擬議住宅發展會與附近的土地用途方面相融合。此外，又指在改建原有構築物後，現時的樓宇體積並不會改變。

荃灣、大嶼山將有1.6萬間酒店房

申請人指出，撇除上述申請地點，現時荃灣區有六所酒店，共提供3,786間酒店房間。荃灣附近地區包括大嶼山的酒店供應量將會持續。而未來5年内荃灣附近地區特別是大嶼山，也會有新的酒店會落成，共能提供約2,954間酒店房間。荃灣加上大嶼山地區現有及即將落成的酒店將能提供超過16,000間酒店房間。

因此，申請人認為，荃灣區有充足的酒店供應，而且在私人房屋供應進一步萎縮的情況下，短期内有增加住宅供應的迫切性。

資料顯示，帝景酒店座落於汀九橋畔、汀九灣和麗都灣之間，望青馬大橋和汀九橋方向，酒店提供691個酒店房間。

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馬鞍山海澄軒獲批改劃純住宅 長實兩酒店成功改劃 共涉5758伙

事實上，近年也有酒店成功改劃作住宅個案，如長實集團去年12月就旗下馬鞍山海澄軒海景酒店，向城規會遞交申請改劃作純住宅發展，提供758個住宅單位，涉48.29萬平方呎，全面放棄酒店部分。該方案在2月獲城規會同意。

而同為長實旗下的天水圍嘉湖海逸酒店，去年12月也獲城規會批准在有附帶條件下進行重建，將改建兩幢53層住宅大樓，提供5,000個單位。即兩個項目合共提供5,758伙。

九龍諾富特酒店改建285伙住宅

此外，由資本策略地產（0497）持有的佐敦彌敦道348號九龍諾富特酒店，早前向城規會提交新方案，削減酒店並增加住宅部分，該方案也獲城規會批准在有附帶條件下進行。

該佐敦項目在2013年7月已獲城規會批准興建混合式住宅、酒店及零售發展，當時獲批建一幢18層高、面向彌敦道的酒店大廈，以及一幢建在後方的23層高住宅大廈。舊方案提供不多於299間酒店房間及150個住宅單位。