屯馬線通車帶動　美聯：料下半年樓價再升9%

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-16 16:25

屯馬線通車在即，美聯物業住宅部行政總裁布少明預料，通車帶動樓市，料下半年樓價升9%；而累計全年升15%，較今年初預計的10%為高。

布少明認為，屯馬線6月底全線通車，料吸引本地用家及投資者外，「新香港人」及內地客將成重要動力，尤其看好啟德區、荃灣西及大圍等屯馬線途經且規劃完善的區份。他續指，若今年內恢復「通關」，北水南下，內地買家來港入市將會進一步刺激樓市需求。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，屯馬線第一期去年2月通車後，沿線不少屋苑的交投量跑贏大市，如鑽石山站星河明居，二手註冊量大升83.7%、車公廟站溱岸8號亦升65.1%、沙田第一城也上升51.7%，全部較全港同期二手註冊量升42.6%為高，預料屯馬綫物業跑贏市價兩至三成。

一手方面，美聯營運總監張子存指，今年首5個月啟德區一手新盤銷售量錄約1,100伙，成為銷售量三甲區域之一。啟德區、荃灣西等地區的新晉屋苑，樓價表現跑赢大市，如海之戀及柏傲灣的二手平均呎價均較2017年高。

布少明估計，今年上半年新盤銷售數字可達8,700宗，創近兩年新高，下半年預計達9,300宗。而二手住宅上半年成交量料約33,700宗，下半年亦會上升到34,000宗。