現樓直擊｜新世界元朗瑧頤引入四合院建築　何文田瑧樺設「樹屋」

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-19 11:00

新世界（0017）旗下兩個單幢新盤，包括何文田瑧樺，以及元朗十八鄉瑧頤，近日陸續落成及交樓，兩盤設計各有特色。新世界發展行政總裁鄭志剛指，期望集團的住宅項目，貫徹「The Artisanal Movement」品牌個性，令每個住宅項目均是獨一無二。

天台花園種植香草 住戶可共同分享

其中，瑧樺位於何文田佑滿街，發展商看準佑滿街為窩打老道的一個凹入位置，同時背靠何文田山延伸下來的綠化斜坡，故以「樹屋」、「Curiosity with Nature」作為設計藍本。甫進入屋苑，即見住宅大樓1樓設有一個實體「樹屋」，實質是項目商業樓面一部分。

屋苑的住客會所糅合大量大自然元素，以綠色及木材為設計主調。大廈每層皆有外置花圃，組合起來成一垂直花園。至於大廈天台亦設空中花園，種植各類植物，包括食用香草等，發展商指，住戶可以一同分享空中花園種植之香草，隨時享受「農場直送餐桌」體驗。

至於會所內部亦呼應「探索」主題，就連廁所部分亦特意將男廁、女廁、殘廁及小童洗手間，以相同色系、大大小小的門拼湊，希望留待戶主自行「探索」屬於他們的洗手間。

【何文田瑧樺天台空中花園】

【何文田瑧樺會所直擊】

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元朗瑧頤採中國風 加入青磚、四合院元素

至於位於元朗瑧頤則有着截然不同的設計風格。位於十八鄉路99號，項目前身為龍田村農地，地段被傳統圍村及青磚大屋包圍，發展商遂引入大量中國風設計元素，特別加入青磚素材，呼應地皮周邊的環境及原有建築物。

據了解，新世界集團現正着手籌備黃竹坑站「港島南岸」第五期，以及啟德4C區2號項目，兩項目均為合資發展；至於商業項目方面，旗下現正發展有SKYCITY航天城項目，預計將成香港以至大灣區商業娛樂樞紐。

【元朗瑧頤會所一覽】