數據中心用地需求大　戴德梁行：宜善用落馬洲河套地區

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-06-23 15:32

戴德梁行最新的研究報告指，受疫情及地緣政治緊張局勢影響下，全球多個數據中心的市場發展受阻，唯本港數據中心市場地位仍然鞏固，今年躍升至亞太區最具吸引力的數據中心選址第三位，緊隨悉尼及新加坡。

報告指，截至2021年第一季，香港數據中心總存量達838萬平方呎，以面積計算，其中近八成由10間數據中心營運商佔有，單是兩間最大的本地營運商：新意網及電訊盈科，已佔據本地市場三成份額，另外約43%由非本地的營運商瓜分。

現存數據中心用戶主要為金融機構、銀行、保險公司及電訊商等，但隨物聯網（IoT）、5G網絡、雲端運算應用日趨普及，加上在家工作已成為新常態，市場對雲端運算和儲存服務的需求急速上升，該行預計，未來數據中心需求將由大型雲端服務營運商，例如AWS亞馬遜、Microsoft Azure、 Google Cloud、騰訊雲及阿里雲等主導。

戴德梁行亦預計，約416萬平方呎的新供應，將於2025年底前落成。該行董事、香港研究部主管陳健珩指，約86%的新供應面積已由數據中心營運商預租或自用，只剩餘少部分面積可應付未來的需求。在香港建設一個全新數據中心，一般至少需要三至四年時間，故預計數據中心的中期供應仍然短缺。

落馬洲河套區內。

此外，土地供應緊絀也是本港數據中心市場面臨的挑戰之一，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，現時缺少合適的數據中心專用土地，政府可考慮善用位於落馬洲河套地區的「港深創新及科技園」，與深圳共同開發大灣區的數據中心設施。此外，政府也應簡化不同部門的協作，以加快審批數據中心開發及改建等相關的申請流程。

參考資料，疫情下，本港數據中心市場投資活動仍然活躍。今年初，豐樹產業以8.13億元中標粉嶺一幅土地，並計劃開發為數據中心，2023年建成。一眾營運商如電訊盈科、Equinix和新意網亦繼續進行新建設，內地營運商萬國數據於葵湧的香港首座自置數據中心亦已起動，預計2022年中落成。