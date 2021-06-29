重出江湖｜前補習天王Ken Sir 2450萬低市價購君臨天下

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-06-29 17:30

曾活躍投資豪宅物業的前補習天王Ken Sir 重出江湖，以首置身份入市。據土地註冊處資料，九龍站君臨天下3座高層E室，以2,450萬元成交，新買家為吳錦倫（NG KAM LUN ERIC），與現代教育創辦人、有「補習天王」之稱的Ken Sir（吳錦倫）姓名相同，料為同一人。單位實用面積818平方呎，兩房連儲物房，成交呎價約29,951元。

曾沽九龍站凱旋門大賺

吳錦倫是次入市需付樓價4.25%印花稅，料以首置名義入市。至於原業主於2017年以約2,300萬元買入上述單位，持貨約四年，現轉手帳面獲利150萬元，僅升值6.5%，扣除雜費料平手離場。參考數據指，目前君臨天下的同類單位，叫價逾2,600萬元起，故上述成交價較同類低約7%。

翻查資料，吳錦倫過去活躍於物業買賣，最經典有2012年以1.25億元售出九龍站凱旋門「大宅門」單位，持貨七年帳面大賺6350萬元，成交呎價5萬元亦創當時九龍站屋苑呎價紀錄。不過他亦曾有失手，如2010年以3,949萬元購入鴨脷洲南灣1座極低層單位，實用1,795平方呎，2016年以3,600萬元沽出，帳面蝕近350萬元或9%。

此外，他亦曾持有灣仔會景閣單位、上水天巒洋房等，算是補習界的「樓神」。