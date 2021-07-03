維港1號首輪銷售400伙　單日沽出370伙

撰文： 容婌維 黃祐樺 最後更新日期： 2021-07-04 12:06

中國海外（0688）位於啟德跑道區的新盤維港1號，今日（3日）進行首輪銷售，涉及400伙。折實最平售價由656.3萬元起。首輪收逾7,500認購登記。而截至晚上11時45分，市場指首日累沽出370伙，佔可供發售單位逾92%。

【2300】首日累沽出370伙

截至晚上約11時45分，暫沽370伙。

【1800】暫沽逾250伙

截至下午約6時，市場消息指暫沽逾250伙。

從事教育工作的劉生指，因為睇中該區發展潛力大，同時又鄰近九龍東的工作地點，故打算借約五成按揭，斥逾千萬購入一伙三房單位，以作一家四口自住之用。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，維港1號今天首輪開售首批400個單位。公司買家出席率超過七成，長線投資者佔當中四成。

陳永傑：有買家擬斥3600萬購兩伙

他認為，過去10年啟德新區處於發展期，屯馬線全線已正式通車，意味啟德正式踏入收成期，維港1號位處跑道區，享內灣海景，入場價吸引。陳永傑相信首批單位可「一Q清袋」，他又透露有買家有意購入兩間三房戶，以即供價計，涉資約3,600萬元。

至於美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客戶出席率高達八成，不乏大手客捧場，有投資客「一客兩食」，涉資約1,800萬元。他預期，下半年樓價料持續向上，升幅約9%。隨着多個全新大盤登場，預計7月一手成交量料約2,500宗水平，按月顯著上升；至於二手，由於購買力源源釋出，料全月可達約6,000伙水平。

啟德跑道區新盤維港1號。

根據銷售安排，首日銷售，A組大手組別會優先揀樓，每組客人最少需買一伙598平方呎之上「特選單位」，或兩伙普通單位。A組時段完結後，餘下伙數則由B組買家以先到先得形式選購。

維港1號首批涉3張價單，分別涉182及149伙，三批單位的折實平均呎價由22,977元至27,760元，首輪出售400伙實用面積由329至765平方呎，包含一房至三房戶型。