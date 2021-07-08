柏傲莊III重建｜新世界銀彈急「補飛」　買家隨時袋過百萬補償

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-07-08 16:21

大圍站上蓋物業柏傲莊 III，因牆身底座混凝土檢測未達要求，發展商新世界（0017）今﹙8日﹚表示，決定拆卸重建，料因而需延期交樓約九個月，受影響的住戶涉846戶。

買家可選擇取消成交

新世界就事件向受影響人士致歉，並提出四大「承諾」，急向相關買家「補飛」 。集團稱，買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇那一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償，包括從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加兩厘（即7％）計算，最多可獲全期利息補償，以及提供額外津貼。以購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，額外津貼連利息補償可獲115萬元。

此外，為確保完工後的柏傲莊III的樓宇質量及安全符合相關法例及法定標準，將委託獨立第三方驗樓，證明安全才向買家交樓。新世界將於未來數天將安排專人跟進買家事宜，並陸續向柏傲莊 III 的買家發信。

開埠以來新盤「票王」

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的柏傲莊分三期發展，是次涉事的第三期柏傲莊 III ，提供892伙，包括一房至四房戶型，實用面積由285至1,676平方呎。另設有8個四房特色天台戶。截至6月30日止，柏傲莊 III 累沽出845伙，佔單位總數的85%，而本月再沽1伙。其中有連天台特色單位，呎售45,132元，破盡新界分層特色戶紀錄。而項目亦因為收票3.05萬張，成為開埠以來新盤票王。

柏傲莊合共系列至今累售3,028伙，佔整個項目約98%。