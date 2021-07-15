協成行何文田新盤芳菲上載樓書　主打兩房戶

由協成行發展、位於何文田新盤芳菲今日（15日）上載樓書，提供71伙。協成行高級項目經理陳婉霞表示，芳菲銷售準備工作已進入最後階段，最快下星期開放示範單位及開展其他推售工作。
芳菲為單幢住宅項目，樓高26層，合共提供 71 伙，標準戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由286至481平方呎。項目另設4伙連平台或天台的特色戶，實用面積則介乎377至 742 平方呎。
主打兩房戶 面積414呎起
芳菲標準戶只提供一房及兩房，其中，兩房佔60%、涉共43伙，實用面積414至481平方呎；一房標準戶，實用面積由286至414平方呎。
大廈有兩部升降機，每個標準樓層設3伙，包括兩伙兩房戶、一伙一房戶。最細單位為B室，實用面積286平方呎，一房間隔；最大單位為29樓A室特色戶，實用面積742平方呎，屬於項目唯一一伙三房單位，連485平方呎天台及獨立廚房。
項目的標準戶劃一採用開放式廚房，一房單位全為套房開則，客廳接連露台；反而兩房戶則沒有套房。
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