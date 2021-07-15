恒地中環美利道商廈命名為The Henderson　料2023年落成｜多相

恒基兆業地產（0012）宣布，位於中環美利道的商業項目，正式命名為「The Henderson」，預料於2023年落成。

地皮位於中環美利道2號，由恒地於2017年以232.8億元投得，每呎樓面地價高見50,064元，當時曾創下全球最高價值地皮的紀錄。集團指，會將項目打造為國際矚目的「地標中的地標」，落成後將成為一座總樓面面積465,000平方呎的「超甲級」商廈。

李家誠表示，中環美利道項目命名為「The Henderson」。（集團提供）

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，以「The Henderson」命名這個項目，顯示其重要性，更代表集團對這個劃時代項目的期許 ，期望它與世界各大城市的當代標誌性建築並駕齊驅，展現最前瞻的永續理念和創新思維。

項目交由扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，以「洋紫荊含苞待放的形態」作為設計靈感，承襲有「曲線女王」之稱的已故建築師Zaha Hadid 的風格。項目至今已贏得多個獎項。

【The Henderson模擬設計圖】

【拆卸前之中環美利道停車場】