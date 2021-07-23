古洞地皮今午截標　測量師調升估值一至兩成　估值上限39億

古洞第24區住宅用地，將於今日中午（23日） 截標。部分測量師認為近月樓市氣氛正面，該區前景可看高一線，調升該幅地皮的估值約一成至兩成，地皮估值上限升至39.4億元，每呎樓面地價高至約8,000元。

中原地產測量師張競達表示，近期樓市正面消息較多，增加發展商入標信心，加上日前粉錦公路地皮早前以每呎樓面地價約9,209元批出，遠高於市場預期，可見發展商對該區樓市前景相當睇好。張氏表示，原先估計該地皮樓面呎價約7,100元，最新調升至12.7%至8,000元，總值約39.4億元。

估值下限32億 樓面地價6500元

至於萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文亦調升該地皮的估值20%。林氏表示，項目規模較大，剪裁及規劃容易，相信各發展商會積極出價，預計有10至15家發展商入標。他估計，項目估計樓面地價約6,500至7,000元，估值約32億至34億元，總投資約55億至60億元，落成後每呎賣18,000元起。

最高可建49.24萬呎

是次招標地皮位於古洞第 24 區（粉嶺上水市地段第278號）、屬粉嶺公路以北方向，鄰近石仔嶺花園。地皮面積82,065平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，以地積比率約6倍計，最高可建總樓面面積約49.24萬平方呎，當中，私人住宅部份不得多於41.03萬平方呎。項目發展期於2027年9月30日截止。

地盤北面被劃作梯台式平台範圍，不得高於地面水平以上5米，層數不得高於一層，並須在地面指定位置，設通道以直接通往地盤北面擬議中的市鎮中心。此外，發展商亦須就發展項目提交污染評估、噪音影響、渠務影響以及污水收集系統影響的評估報告。