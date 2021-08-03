KYOI 推度假村投資組合　打頭陣泰國蘇梅島項目　料首兩年回報7厘

KYOI 集團宣布在港推出全新「生活風格投資」（Lifestyle Investment） 業務，包括推出其第一個度假村投資組合，首個項目位於泰國蘇梅島。

KYOI Group執行董事及創辦人Jackson Tan今日（3 日）介紹旗下度假村投資模式，此項物業租賃計劃，可讓其成員在投入資金後，在集團旗下的度假村享用設施及服務，同時又可賺取出租予其他住客的被動收入，適合期望退休後有持續收入及分散投資風險之人士。

Jackson Tan續表示，KYOI 將在亞洲各地打造奢華的度假勝地，而第一個為位於泰國蘇梅島的項目，預算每名初始投資者的投資額為50萬美元（約388萬港元），營運後首兩年回報約7厘，三年後可享達6至8厘回報。該項目已於7月成功舉行奠基儀式，預計2023年上半年落成及開業。

他續指，泰國是港人的熱門旅遊點，而港人亦願意花費及投資在生活消閒上，對創新和具價值的投資持開放態度，相信KYOI 的「生活風格投資」業務能滿足港人需要。

KYOI Group去年成立，為一間亞洲度假物業投資公司，於新加坡創立，總部設於香港。集團正尋求投資者，並打算於五年內在泰國蘇梅島、清邁、喀比及布吉島四個地點發展奢華度假項目，其後目標在亞洲開展20多個度假物業。上述KYOI Koh Samui（位於泰國蘇梅島）將是其首個啟動的項目。