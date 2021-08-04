天水圍Wetland Seasons Bay上樓書　提供1224伙　面積由268呎起

踏入8月多個新盤醞釀推售，繼青衣單幢新盤薈藍上載樓書後，新地（0016）天水圍的Wetland Seasons Bay 同日（４日）亦公布樓書。Wetland Seasons Bay分3期發展，第一期合共提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。

分層大廈每座9層高 一層廿伙

據樓書所示，分層大廈每座9層高，均呈「L字形」，標準樓層每層設20伙，住戶共用3部升降機。每層20個單位分為A、B、C 三個系列，預計A系單位將望內園景、B系單位向天水圍街景、C系單位則望向濕地公園方向。

6座分層大廈合共提供1,104伙，實用面積介乎268至1,054平方呎，涉開放式至四房多種戶型。包括較少見的一房連士多房戶型。

分層大廈之中，面積最細為第5A座標準戶B6室，實用面積268平方呎，開放式設計，客廳外連23平方呎露台，配開放式廚房；至於最大一伙為第2B座10樓C8室，實用面積1,054平方呎，四房一套連多房間隔，配獨立廚房。

分層別墅5層高 每層十伙

至於別墅劃一5層高，各提供10伙，10座別墅合共提供100伙標準單位，另設20伙特色戶，分別為連花園單位及複式單位。別墅單位面積平均較分層大廈大，實用面積介乎757至1,158平方呎，戶型由三房起。面積最大單位為各座地下A室，屬五房兩套連私人花園單位；別墅中最細一伙實用面積也有757平方呎，屬三房連士多房間隔，位於WV2別墅1樓C室。

Wetland Seasons Bay 位於為濕地公園路1號，預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。