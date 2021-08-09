消費券帶旺舖市　銅鑼灣舖位空置率按年跌1.47個百分點

本港疫情回穩，加上政府推出電子消費券計劃，刺激零售、飲食行業，租戶開業信心增加，帶動舖位空置情況有所改善，其中，傳統核心消費區銅鑼灣表現最為突出。

據中原（工商舖）資料顯示，本港五個核心消費區商舖空置情況平穩向好，其中銅鑼灣區7月空置率錄得10.06%，比6月減少0.22個百分點，對比去年更大減1.47個百分點，改善情況最為理想。

至於其他港島地區表現亦不俗，中環區舖位7月空置率為20.54%，比6月份回落0.08個百分點；灣仔區空置率為14.92%，按月回落0.11個百分點，兩區舖位空置情況逐步回調。

至於九龍區方面，尖沙咀及旺角兩區上月空置率按月走勢持平，但較去年同期比，有所改善。尖沙咀區空置率為15.47%，按月微升0.04個百分點，較去年同期則回落1個百分點；旺角區空置率為11.87%，按月回落0.03個百分點，較去年減少0.37個百分點。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，區內舖位吸納情況持續好轉，上述數字反映租戶對進駐銅鑼灣區信心回升。近月，區內個別潛力飲食舖位獲租戶搶租，包括登龍街28號永光中心一個地舖，以約27萬元由冰室承租。另紀利佐治街1號金百利商場地舖，以約40萬元由名牌二手專門店承接。

黃偉基分析，舖位租賃市場已經歷一段長時間的調整，核心區舖租回落至吸引水平，加上本地疫情緩和，以及消費券於8月初派發第一期金額，利好舖位市場。

他續指，隨着市民於10月份獲派第二期消費券金額，預料未來數月市民的消費意欲將持續上升，料吸引更多租戶趁此段期間物色舖位開業。