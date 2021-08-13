Wetland Seasons Bay原價加推123伙　折實均價14093元

二手樓價再創新高，一手發展商趁勢加推。新地（0016）旗下、位於天水圍濕地公園路1號新盤Wetland Seasons Bay第1期，原價加推2號價單，提供123伙，折實平均呎價14,093元，入場單位折實售價458.36萬元。新價單涵蓋一房至四房間隔，其中包括8伙特色戶。

2號價單定價介乎555.59萬至1,363.31萬元，呎價由15,858至21,844元，扣除樓價優惠後，折實售價由458.36萬至1,124.73萬元，折實呎價由13,083至18,021元。價單第2號單位以定價計市值近10億元。

新價單中，入場價單位為第3B座1樓B6單位，實用面積300平方呎，屬一房間隔，以現金付款計劃計算，折實價為458.36萬元。

首批245伙 折實均價13698元

Wetland Seasons Bay於本周二（10日）公布首張價單，提供245伙，折實平均呎價13,698元。首批單位實用面積介乎300至795平方呎，折實售價由455萬至1,124萬元，折實呎價由12,375元至18,256元。

【三房連裝修示範單位】