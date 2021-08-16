屯門OMA OMA累錄17宗撻訂　再有三房客棄購　料損失近百萬

永泰地產（0369）旗下屯門掃管笏的OMA OMA，新近再錄撻大訂個案，發展商料殺訂近百萬元。據成交紀錄冊顯示，項目第2B座5樓G室，實用面積750平方呎，三房間隔，於本年4月以989.1萬元成交，買家採用90天即供付款方法。不過，買家於上周取消交易離場，預計發展商沒收買家10%訂金，涉及約98.9萬元。

事實上，OMA OMA至今累計錄得17宗撻訂個案，佔項目可出售單位總數466伙約3%，估計發展商累計沒收逾888萬元訂金。

尚悅．嶺錄撻細訂 恒地料殺訂38萬

另外，恒地（0012）位於元朗、已屆現樓的尚悅．嶺，原於本月初售出全盤最後一伙，惟新近錄得一宗撻細訂個案，為第1座28樓C室，實用面積370平方呎。成交紀錄冊顯示，單位於本月7日以763.4萬元沽出，惟簽署臨約後交易未有進展，料買家選擇撻訂離場，以發展商沒收5%訂金計，則涉約38.1萬元。

一手市場8月至今僅半個月，已累錄約45宗撻訂個案，較上月全月約21宗多出一倍。