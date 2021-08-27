差估署：7月樓價指數升0.46%迫近歷史新高　分析：最快第三季破頂

早前反映二手樓價的中原城市領先指數CCL，已經率先創新高，最新差估署數字顯示，整體樓價亦迫近歷史高位。

差估署公布，本港7月私人住宅售價指數報396.3，按月升逾0.45%，按年上升2.8%，全年算升4.32%，與2019年5月歷史高位比較，兩者相距收窄至僅0.15%。

以面積劃分，面積1,075平方或以下的單位，最新報399.3點，按月升0.5%；1,076平方呎或以上樓價跌1.8%。

租金方面，7月私人住宅租金指數報179.4，按月升0.5%，按年跌0.66%，全年則升1.59%。

林浩文：全年樓價最多升8%

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，樓市持續暢旺，有利買家入市意慾，現時以打工仔及用家主導市場，所以中小型單位的表現較好，相信購買力仍然可持續到今年年底，估計今年住宅樓價會升5至8%。現時距離2019年樓市高位只有不足1%，估計住宅樓價有機會在第三季破頂。

林浩文表示，今年二手交投活躍，相信今年一、二手成交可以回復2017年的水平，全年成交宗數約63,000至65,000宗，其中一手佔兩成半，二手佔七成半。

他相信，發展商會積極推盤，估計今年1手樓銷售仍然十分熾熱，這股購買力應該可以持續到第4季，若年底前可以通關，相信部分內地的購買力會湧入香港，尤其豪宅市場。

他亦指出，租金走勢受經濟及失業率影響，返月失業率下降，有利租金走勢，但整體而言，今年的租金回報率會持續偏低。