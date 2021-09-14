Wetland Seasons Bay新增3伙撻訂　LP10三房買家終止交易

市場連錄撻訂個案，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 第1期再新增3宗撻訂，開售至今累錄8宗；另南豐集團旗下日出康城第10期LP10一伙三房單位新近亦遭撻訂，發展商料殺訂逾74萬元。

Wetland 3宗撻訂 料合共殺訂約102萬

Wetland Seasons Bay 1期已進行四輪銷售，價單形式推售單位，一律即日沽清。項目開售至今累錄8宗撻訂個案，當中細單位佔多數。

新增3宗撻訂，分別為第2A座6樓A6室、2B座5樓C8室及3B座9樓B2室，實用面積介乎304至493平方呎，成交金額由565.09萬至918.13萬元。據成交紀錄冊顯示，上述3伙新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易未有進展」，料買家撻細訂離場，分別損失5%訂金，金額由28.2萬至45.9萬元不等，合共涉約102萬元。

LP10三房買家撻訂 損失訂金逾74萬

另外，日出康城LP10第2A座31樓B室，新近亦遭買家撻訂，單位實用面積866平方呎，三房一套連多用途室。據成交紀錄冊顯示，單位於今年2月以1,490.4萬元成交，買家採120天成交期，新近於9月10日終止交易，料損失5%訂金，涉及約74.52萬元。

據本報統計，9月迄今一手市場累錄18宗撻訂，分布在9個新盤項目。