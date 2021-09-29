議員關注香港會中環會址　黃偉綸：屬999年地契　修訂須雙方同意

立法會議員謝偉俊就香港會的中環會址用途提出質詢，發展局局長黃偉綸今書面回覆指，相信任何土地業權人不會輕易放棄位處中環「商業」用途地帶的土地，即使假設雙方進行商討，政府在過程中亦很可能要作出相當大的承擔。

謝偉俊在立法會提出質詢指，1895年港英政府以年租324元批出中環皇后像廣場旁、昃臣道的一幅土地予香港會，租期999年，用作興建一幢英國官商聯誼會所，並在80年代初，香港會與一個私人發展商達成協議，由後者出資重建原會所為樓高21層的新大廈，以換取出租大部分樓層的租金收入，直至2009年為止。

黃偉綸書面回應指，香港會會所的地契屬年期由1894年2月10日起計999年，屬舊式無限制批約，除限制用地不可作厭惡性行業的條款外，並沒有其他限制條款。一般而言，只要重建項目的用途、發展參數等並無抵觸地契條款載列的限制，土地業權人於用地上進行重建並不需要進行契約修訂，亦不涉及土地補價。

至於土地契約屬政府和私人土地業權人之間的私人合約，對雙方均具約束力，修訂地契條款或進行換地須由雙方同意。一般來說，政府只會在非常特殊且具充分政策理據的情況下，例如保育個別特殊土地或建築物，才與土地業權人商討非原址換地，而香港會的用地並不屬於此類情況。

黃偉綸又指，從實際角度出發，任何土地業權人不會輕易放棄位處中環「商業」用途地帶的土地，即使假設雙方進行商討，政府在過程中亦很可能要作出相當大的承擔。

此外，就謝偉俊提問該會是否須就租金收入繳稅，回覆指，基於《稅務條例》（第112章）的公事保密條款，故未能透露個別個案資料。