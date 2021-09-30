Q房網轉特許經營店運作　遣散部分員工　香港總部下月底暫停

地產代理行業競爭激烈，Q房網今日（30日）發公告，指集團為專注國內業務發展，香港市場將改以特許經營店模式運作，由前線員工自己組建公司繼續營運部分門店，而設於銅鑼灣的香港總部及後勤支援服務會於今年10月29日後停止運作。

如未有前線員工接手 門店下月中停止營運

Q房網目前全線員工有500人，後勤員工約30人，連同總部現時有9間分店，據了解，初步會先遣散總部約30名員工。公司指，會按照香港勞工法例遣散受影響之員工，隨後將會成立特別部門及委託會計師事務所，為前線員工及客戶處理一切未收回之佣金，並會按相關協議發放佣金予相關前線員工及相關一手回贈予相關客戶。

公告又指，集團希望改以特許經營店的方式，讓有志延續Q房網理念的香港員工繼續以自主工作的形式運作。如未有前線員工自組公司經營的門店，將會於10月15日前停止營運，曾委託Q房網放盤並交託鎖匙的業主，可前往相關Q房網門店取回委託放盤的鎖匙。

「過江龍」Q房網由梁文華創辦，六年前、即2015年進駐香港市場，當時揚言要兩年內開設200家分行 , 聘請7,000人，與中原、美聯兩大代理龍頭「對撼」、「三分天下」。及至今年4月底，Q房網突然出現高層人事變動，前Q房網香港董事總經理陳坤興因私人理由宣布退任，並改由楊永健接班。

Q房網今年贊助電視劇《大叔的愛》因而知名度大增，7月份更挾劇集的熱潮，乘勢推出招聘講座、合夥人計劃，以及於8月推出「Q房網考牌班」，以吸納人手。