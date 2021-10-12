南屏匯擬下月推8幢洋房招標　直撃全新連花園示範屋

由宏富遠東集團發展的屏山新盤南屏匯，迄今累售出34個分層戶，全盤現僅餘5個分層單位待售。同時，南屏匯設有8座獨立洋房，發展商部署短期以招標形式推出。

北部都會區效應 宏富遠東：或提高意向價

宏富遠東代表郭德濂表示，下月將推出洋房招標，價錢會參考新界區其他洋房。他續指，《施政報告》公布北部都會區發展後，集團認為此區（屏山）很有潛力，有機會將意向價提高，惟未有透露提價幅度。

南屏匯共設8座洋房，實用面積由2,393至2,610平方呎，一律附設兩個車位。發展商今日（12日）首度開放兩幢示範屋予傳媒參觀，提供交樓標準及連裝修各一間。

【南屏匯洋房直撃】

美聯推分層戶置業優惠促銷

南屏匯今日更新餘貨的價單，輕微提價，其中加幅最大的單位，由原價740.35萬元提價至777.36萬元，加幅約5%。負責獨家代理的美聯物業住宅部行政總裁布少明指，截至昨日，項目39個分層戶，已累售出34伙。現推出全新「置業賀禮」，由即日起至10月31日經該行買入分層單位之買家，將可獲得5萬元「豪華傢俬套餐」，名額5個，優惠總值25萬元。

今日開放的連裝修示範屋，屬於洋房5號，實用面積約2,421平方呎、連717平方呎平台、341平方呎花園、88平方呎梯屋及14平方呎前庭，屬三房雙套間隔。至於交樓準標示範屋則為洋房3號，實用面積2,637平方呎、連780平方呎平台、422平方呎花園、88平方呎梯屋及14平方呎前庭，屬於四房雙套間隔。

南屏匯位於屏山屏柏里8號，即長實半新盤娉廷的對面，已屆現樓。