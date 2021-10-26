長實洪水橋#LYOS 48小時內開價　首批不少於69伙｜示範單位直撃

長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS 醞釀推售，長實高級營業經理楊桂玲今（26日）表示，#LYOS將於48小時內公布首張價單，即周四（28日）或之前，首批提供不少於69伙，預計包含各類戶型。由於項目位處政府大力發展的新發展區，故定價將會參考全港的都會區，如啟德。

複式戶擬招標 考慮引過渡性貸款

至於命名為「層層叠趣」的複式特色戶，預計會以招標形式推出。楊桂玲指，該複式單位接獲不少查詢，料吸引換樓客、有擬「升級」的買家購入，而發展商透露，擬為該類買家提供特別的按揭方案，如過渡性貸款，細節詳情仍在構思中，同時會提供高成數按揭。

【#LYOS 示範單位直撃】

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被問及近月市場上有不少面積較細的新盤推出， 她則表示，#LYOS的賣點與其他樓盤未必一樣，而且地區性也有所不同。

長實今日開放一個經改動及連裝修的示範單位予傳媒參觀。示範單位參照第1A座3樓M室搭建，實用面積462平方呎，開放式廚房設計，原則兩房間隔。不過，示範單位將兩房之間的牆身拆走，換成層架作分隔，增加空間感，故從客飯廳可直望主人房睡床。

#LYOS 位於元朗洪水橋洪元路2號，提供341伙，戶型由開放式戶至三房戶，實用面積202至806平方呎。項目關鍵日期為2023年9月30日，樓花期約兩年。