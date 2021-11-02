Wetland Seasons Bay 2期首批98伙　三房單位折實售710餘萬起

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第二期今（2日）公布首張價單，新地副董事總經理雷霆表示，首批提供98伙，折實平均呎價14,708元，開放式戶折實售424萬元起。

一房與兩房折實入場價只相差28萬

首批98伙包括開放式至四房戶型，實用面積245至795平方呎，當中主打戶型為兩房，佔64伙，三房及四房大單位則各佔8伙及7伙；細單位方面，開放式戶及一房戶分別佔9伙及10伙。

首批單位扣除最高17.5%優惠後，折實售價約423.8萬至1,240萬元，折實呎價13,038元至17,841元。其中，最平一伙為1B座2樓C室，屬開放式戶型，實用面積267平方呎，折實售價423萬元，折實呎價15,843元。

而最平一房戶為第1A座1樓A3室，實用面積366平方呎，折實售價約530.34萬元，呎價14,490元；兩房的入場單位為1A座1樓B6室，面積413平方呎，折實售558.8萬元，折實呎價13,530元。換言之，若以入場單位計，多付樓價28.46萬元可多一房。

至於三房入場單位為1A座1樓A5室，面積512平方呎，折實售713.8萬元起，折實呎價13,941元；四房戶最平為別墅RV3 1樓B室，實用面積773平方呎，折實售價1,007.8萬元，呎價13,037元。

雷霆指，第二期定價與第一期比較，屬原價推售，認為是「延續盛況」。項目將於本周四開放示範單位予公眾參觀，同步收票。

80伙別墅單位周六起每日招標

此外，發展商同時上載首張銷售安排，以每日招標形式發售80伙別墅單位，最早招標及截標日為本周六（6日）起至今年12月31日。

雷霆又指，項目第一期已累售逾1,100伙，市場有不少向隅客，是次原價推售第二期，預計未來有加價空間。他又表示，今年新盤表現理想，交投量至今已達逾1.4萬伙， 預計全年可超過1.6萬伙，個人看好明年樓市，未來一年有不少新盤是中小戶型，料明年全年新盤成交量可進一步升至1.8萬伙，他又估計明年樓價可升5%至10%。

【Wetland Seasons Bay 2期交樓標準示範單位】

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較第一期折實均價高7%

參考Wetland Seasons Bay第一期在今年8月推出，首批245伙，折實平均呎價13,698元，當時的一房單位，折實入場價455.06萬元。今日公布的第二期，首批折實平均呎價為14,708元，較8月份第一期首批高出約7%，不過第二期首批有包含特色戶，第一期首批則未有提供特色戶。

至於同區二手方面，據中原數字，嘉湖山莊、栢慧豪園及慧景軒的近期二手成交呎價分別約11,451元、13,100元及12,270元。Wetland Seasons Bay 第二期的首批折實均價，較二手呎價高出一至兩成。

【Wetland Seasons Bay 2期樓書資料】

Wetland Seasons Bay第二期，由兩座樓高9至10層的低密度住宅大樓，以及8幢分層別墅組成，共涉及388伙。樓盤預計關鍵日期為2022年6月底。屋苑面積最細的單位為第1B座1樓C1室，實用面積245平方呎，細絕天水圍私樓，單位另設76平方呎平台；而最大的單位為別墅RV1地下A室，實用面積1,158平方呎，設906平方呎花園。