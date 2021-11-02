啟德MONACO ONE 48小時內開價　最快下周推售｜示範單位直撃

會德豐地產啟德MONACO ONE 醞釀推售，會德豐地產常務董事黃光耀今（2日）表示，MONACO ONE將於48小時內開價，首批料不少於99伙，將提供一房至三房戶，預計最快下周推售。

至於項目定價將參考同區一手樓盤，目前同區同系的新盤成交呎價約2.6萬元。他又指，項目樓書公布後已接獲逾1,000個查詢，示範單位定於本周末開放予公眾參觀，同日開始收票。

發展商今日開放兩個交樓標準示範單位予傳媒參觀，會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，其中一個以第2A座28樓C室為藍本，實用面積326平方呎，一房間隔，客飯廳連接露台，開放式廚房設計；浴室有窗戶，但需經過睡房進入。

【MONACO ONE交樓標準示範單位】

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至於另一個示範單位為兩房戶，參照第2A座28樓E室搭建，實用面積455平方呎，同樣採用開放式廚房，浴室亦非「黑廁」。

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，項目的標準戶型包括一房至三房戶，一房戶實用面積319至329平方呎，兩房戶面積436至492平方呎，而三房戶則為522至671平方呎。另外，項目又設兩類特色戶，其中天台特色戶，面積331至483平方呎；複式天際平台特色戶，實用面積1,471平方呎，屬四房兩套間隔。

全盤提供492伙 最細319呎

MONACO ONE上周公布樓書，設一座住宅大樓，分2A座及2B座兩邊，樓層總數36層，提供492伙，單位面積由319至1,471平方呎，戶型包含一房至四房雙套房間隔。

左起為陳惠慈、黃光耀及楊偉銘。